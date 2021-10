NEC heeft mede door geblunder van FC Groningen voor de derde keer op rij gewonnen. De ploeg van trainer Rogier Meijer was in een leeg Goffertstadion met 2-0 te sterk voor de 'Trots van het Noorden'.

FC Groningen mocht zich vooral de eerste goal van NEC aanrekenen. Captain Mo El Hankouri bracht op slag van rust doelman Peter Leeuwenburgh in de problemen met een terugspeelbal, waarna de keeper het nog erger maakte. Leeuwenburgh miste de bal en Ali Akman profiteerde.

In de 55e minuut tekende Elayis Tavsan voor de 0-2 van NEC en in de extra tijd bepaalde Jonathan Okita de eindstand op 0-3. Vorige week won NEC al met 1-2 van FC Twente en woensdag werd Hoofdklasser vv Capelle met 0-3 verslagen.

NEC staat nu op een verdienstelijke zevende plaats in de Eredivisie, nadat de Nijmeegse club afgelopen voorjaar verrassend promoveerde. FC Groningen kent tot dusver een teleurstellend seizoen met slechts twee zeges en een vijftiende plek.

Eredivisie-speelronde 11 PSV-FC Twente 5-2

Heracles-Ajax 0-0

Heerenveen-Vitesse 1-2

AZ-PEC Zwolle 3-2

Sparta-Feyenoord 0-1

NEC-FC Groningen 0-3

Zondag 16.45 uur: FC Utrecht-Willem II

Zondag 16.45 uur: RKC Waalwijk-Cambuur

Zondag 20.00 uur: Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard

Ali Akman profiteert van geblunder van FC Groningen. Ali Akman profiteert van geblunder van FC Groningen. Foto: Pro Shots

Supporters kijken door de hekken

Het duel met FC Groningen was de eerste thuiswedstrijd van NEC sinds een deel van het uitvak instortte na de Gelderse derby tegen Vitesse. Voorlopig moet het stadion leeg blijven, al was er wel bedrijvigheid in het Goffertpark.

Tientallen supporters volgden de wedstrijd op schermen die buiten het stadion waren opgesteld. Ze juichten de spelers toe van achter de hekken in de open hoeken van De Goffert.

De NEC-fans zagen hoe de ploeg van Meijer goed speelde tegen Groningen. Leeuwenburgh hield de uitploeg meermaals op de been in de eerste helft, maar vlak voor rust ging het toch nog vreselijk mis.

El Hankouri speelde vanaf de helft van NEC terug op Leeuwenburgh, die onder druk van Ali Akman de bal miste. Akman kon de bal daardoor zo in het lege doel schuiven.

Aan het begin van de tweede helft drong FC Groningen aan, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Jonathan Okita stuitte in eerste instantie op Leeuwenburgh, maar in de rebound was het wel raak via Tavsan. In blessuretijd gaf Okita de overwinning van NEC nog meer glans.

Er hebben al herstelwerkzaamheden plaatsgevonden in De Goffert. Er hebben al herstelwerkzaamheden plaatsgevonden in De Goffert. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie