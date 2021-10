NEC heeft zondag mede door geblunder van FC Groningen voor de derde keer op rij gewonnen. De ploeg van trainer Rogier Meijer was in een leeg Goffertstadion met 2-0 te sterk voor de 'Trots van het Noorden'. SC Cambuur won later op de dag met 0-1 bij RKC Waalwijk.

In Nijmegen mocht FC Groningen zich vooral de eerste goal van NEC aanrekenen. Captain Mo El Hankouri bracht op slag van rust doelman Peter Leeuwenburgh in de problemen met een terugspeelbal, waarna de keeper het nog erger maakte. Leeuwenburgh miste de bal en Ali Akman profiteerde.

In de 55e minuut tekende Elayis Tavsan in de rebound voor de 0-2 van NEC en in de extra tijd bepaalde Jonathan Okita de eindstand op 0-3. NEC staat nu op een verdienstelijke zevende plaats in de Eredivisie. FC Groningen kent tot dusver een teleurstellend seizoen met slechts twee zeges en vindt zichzelf terug op de vijftiende plek.

Het duel met FC Groningen was de eerste thuiswedstrijd van NEC sinds een deel van het uitvak instortte na de Gelderse derby tegen Vitesse. Voorlopig moet het stadion leeg blijven, al was er wel bedrijvigheid in het Goffertpark.

Tientallen supporters volgden de wedstrijd op schermen die buiten het stadion waren opgesteld. Ze juichten de spelers toe van achter de hekken in de open hoeken van De Goffert.

Tweede uitzege voor Cambuur

SC Cambuur deed goede zaken door op bezoek bij RKC Waalwijk de tweede uitzege van het seizoen te boeken. Issa Kallon maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in het Mandemakers Stadion. Cambuur staat nu tiende in de Eredivisie, RKC blijft veertiende.

De ploeg uit Leeuwarden kreeg al in de tiende minuut een oplegde kans op de openingstreffer na een overtreding van Doke Schmidt in het strafschopgebied, maar Robin Maulun zag zijn penalty gestopt worden door RKC-doelman Etienne Vaessen.

Na ruim een uur spelen kwam Cambuur alsnog op voorsprong in Waalwijk. Invaller Nick Doodeman legde de bal perfect klaar voor Kallon, die van dichtbij binnen kon tikken. Het was voor Kallon zijn derde doelpunt van het seizoen.

RKC zette daar weinig tegenover. In de eerste helft werd een inzet van Melle Meulensteen door Mees Hoedemakers van de lijn gehaald. Jens Odgaard was na rust nog dicht bij de 1-1, maar zijn kopbal belandde op de lat.

