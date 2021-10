Lieke Martens heeft zondag met twee treffers een flinke bijdrage geleverd aan de monsterzege van FC Barcelona in de topper tegen Real Sociedad. De Champions League-houder won in het Estadi Johan Cruyff met 8-1.

Barcelona tegen Sociedad was het duel tussen de koploper en de nummer twee van de Primera División Femenina, maar het verschil tussen de twee clubs is veel groter dan de ranglijst doet vermoeden. Vorig seizoen werd de Catalaanse club al met overmacht kampioen en dit jaar staat de ploeg van Martens weer op eenzame hoogte.

Halverwege was de stand nog 3-1, mede door twee goals van Asisat Osholala, waarna Barcelona na rust uitliep naar grote cijfers.

De 28-jarige Martens, die de hele wedstrijd speelde, maakte in de 62e minuut de 4-1 en tekende in de 87e minuut voor de 7-1. Cláudia Puna zette in de extra tijd de 8-1-eindstand op het scorebord.

Van Dongen wint met Atlético

Door de ruime overwinning heeft Barcelona na acht speelronden zes punten voorsprong op Sociedad. Atlético Madrid, dat zondag met 3-0 won van Villarreal, heeft zeven punten minder dan Barça.

Merel van Dongen maakte tegen Villarreal de negentig minuten vol. Real Madrid, dat pas sinds 2020 een vrouwentak heeft, staat dertiende.

Het doelsaldo van Barcelona is indrukwekkend. De regerend landskampioen scoorde in 8 wedstrijden 51 keer en kreeg pas 2 doelpunten tegen. Vorig seizoen won Barcelona 33 van de 34 wedstrijden en scoorde het 167 keer.