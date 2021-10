KRC Genk heeft zondag in de Jupiler Pro League een overtuigende 2-6-overwinning geboekt bij Zulte Waregem. De ruime zege is een opsteker voor trainer John van den Brom, die de laatste drie competitieduels met Genk verloor en flink onder druk stond.

Genk stond na een klein uur spelen al met 0-5 voor door doelpunten van Junya Ito, Kristian Thorstvedt, Paul Onuachu, Bryan Heynen en Jhon Lucumi. Na twee tegentreffers van Zulte Waregem bepaalde Heynen de eindstand op 2-6.

Het was voor Genk de eerste competitiezege sinds 26 september. De ploeg van Van den Brom verloor daarna achtereenvolgens van Eupen (3-2), Charleroi (2-0) en Gent (0-3). In de beker werd woensdag al wel met 0-6 gewonnen van Saint Eloois, dat uitkomt op het derde niveau in België.

Opvallend genoeg werd maandag assistent-trainer Dennis Haar ontslagen bij Genk. Het is niet bekend wat de precieze reden is voor zijn abrupte vertrek. Van den Brom mag voorlopig wel blijven bij de Belgische club.

De 55-jarige Van den Brom heeft bij Genk nog een contract tot de zomer van 2023. Vorig seizoen werd Genk tweede in de competitie en werd het bekertoernooi gewonnen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Jupiler Pro League