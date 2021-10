AS Monaco heeft zondag met een 2-0-nederlaag tegen Stade Brestois een slechte generale beleefd voor het Europa League-duel met PSV. In de Bundesliga droeg Jeffrey Gouweleeuw met een doelpunt bij aan een ruime zege van FC Augsburg op VfB Stuttgart (4-1) en in België haalde John van den Brom met KRC Genk uit bij Zulte Waregem: 2-6.

Monaco kwam in de achttiende minuut door een doelpunt van Steve Mounié op achterstand tegen Brest, waar Marco Bizot zijn doel schoonhield. Franck Honorat maakte elf minuten voor tijd de 2-0. Myron Boadu viel na rust in bij de bezoekers.

Door de nederlaag is Monaco met zeventien punten terug te vinden op de tiende plaats. Stade Brestois bezet de achttiende plaats.

Monaco speelt komende donderdag in Stade Louis II tegen PSV. In Eindhoven wonnen de Monegasken anderhalve week geleden mede dankzij een goal van Boadu met 1-2.

Vreugde bij FC Augsburg na de treffer van Jeffrey Gouweleeuw. Vreugde bij FC Augsburg na de treffer van Jeffrey Gouweleeuw. Foto: Getty Images

Gouweleeuw scoort voor winnend Augsburg

In Duitsland bracht de dertigjarige Gouweleeuw Augsburg vroeg in de tweede helft met een kopbal op 2-1 tegen Stuttgart. De aanvoerder maakte zijn vierde competitietreffer in totaal voor de Duitse club, waar hij al sinds begin 2016 speelt.

De andere doelpunten van Augsburg kwamen op naam van Reece Oxford, Florian Niederlechner en voormalig Eredivisie-topscorer Alfred Finnbogason. De thuisploeg kwam na zeven minuten nog wel op achterstand door een doelpunt van Chris Führich.

Augsburg boekte tegen Stuttgart de tweede competitiezege van het seizoen, maar blijft met negen punten zestiende. Stuttgart heeft een punt meer.

John van den Brom boekte weer eens een zege met KRC Genk. John van den Brom boekte weer eens een zege met KRC Genk. Foto: Getty Images

Van den Brom haalt uit met Genk

In België stond Genk na een klein uur spelen al met 0-5 voor tegen Zulte Waregem door doelpunten van Junya Ito, Kristian Thorstvedt, Paul Onuachu, Bryan Heynen en Jhon Lucumi. Na twee tegentreffers van Zulte Waregem bepaalde Heynen de eindstand op 2-6.

Het was voor Genk de eerste competitiezege sinds 26 september. De ploeg van Van den Brom verloor daarna achtereenvolgens van Eupen (3-2), Charleroi (2-0) en Gent (0-3). In de beker werd woensdag al wel met 0-6 gewonnen van Saint Eloois, dat uitkomt op het derde niveau in België.

Opvallend genoeg werd maandag assistent-trainer Dennis Haar ontslagen bij Genk. Het is niet bekend wat de precieze reden is voor zijn abrupte vertrek. Van den Brom mag voorlopig wel blijven bij de Belgische club.

De 55-jarige Van den Brom heeft bij Genk nog een contract tot de zomer van 2023. Vorig seizoen werd Genk tweede in de competitie en werd het bekertoernooi gewonnen.

