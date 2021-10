Cyriel Dessers was zondag als invaller van grote waarde bij Feyenoord door in blessuretijd de 0-1 te maken in de derby tegen Sparta. De spits hoopt dat hij niet uitgroeit tot supersub in De Kuip.

"Tot nu toe maak ik al mijn goals als invaller in de laatste minuten. Dan krijg je al snel het supersubetiket", zei Dessers tegen ESPN. "Dat wil ik eigenlijk liever niet, maar ik ben wel heel blij dat ik het team heb kunnen helpen."

De Rotterdamse derby viel zondag behoorlijk tegen. Feyenoord had een overwicht maar werd zelden gevaarlijk. Een bloedeloze 0-0 leek onafwendbaar, maar in de 92e minuut schoot Dessers uit een hoekschop raak via de vingertoppen van de uitblinkende Sparta-doelman Maduka Okoye.

De oud-spits van onder meer NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo werd afgelopen zomer door Feyenoord overgenomen van KRC Genk. Alleen tegen RKC Waalwijk (2-2) kreeg de enkelvoudig international van Nigeria een basisplaats. Hij miste toen kort voor tijd een opgelegde kans op de winnende treffer.

"Dat was een hele slechte dag voor mij. Het was de eerste keer dat ik mocht starten in De Kuip. Ik wilde mezelf heel graag laten zien en dan mis ik zo'n grote kans. Ik heb er wel twee of drie dagen last van gehad", vertelde Dessers.

Feyenoord-trainer Arne Slot merkte dat zijn pupil in de put zat na zijn dure misser tegen RKC. "Daar heb ik ook met hem over gesproken. Ik zei tegen hem: maak het niet groter dan het is."

"Elke spits zal altijd kansen missen. Je kunt van Dessers ook niet verwachten dat hij elke wedstrijd een goal maakt", zei de coach van de Rotterdammers. "Maar vandaag heeft hij weer laten zien hoe belangrijk hij kan zijn. Dat is mooi voor Feyenoord en mooi voor hemzelf."

Na zijn rake uithaal op Het Kasteel was de misser tegen RKC vergeten voor Dessers. De vreugde-explosie was enorm bij de geboren Belg. "Ik kreeg een soort waas voor mijn ogen. Het uitvak kon ik nog net vinden, maar van de eerste seconden na het doelpunt weet ik eigenlijk niks meer."

Het zag er in de slotfase niet meer naar uit dat Feyenoord de drie punten nog zou binnenhalen. "Het was een heel moeilijke wedstrijd, Sparta is een superstugge ploeg", vond Dessers. "De hoop groeide bij hen, terwijl het geloof bij ons steeds minder werd. Als je dan toch nog wint, mag je daar heel blij mee zijn."

"Laten we hopen dat ik vaker belangrijk kan zijn", glunderde de spits. "Maar liever niet als supersub."

Donderdag krijgt Dessers mogelijk een nieuwe kans om zijn waarde te tonen voor Feyenoord, dat in de Conference League op bezoek gaat bij Union Berlin.

