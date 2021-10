Internazionale heeft zondag in de Serie A geen fout gemaakt tegen Udinese. De formatie uit Milaan won thuis met 2-0. Denzel Dumfries gaf de assist bij de tweede treffer van Inter.

Internazionale had het lange tijd lastig met Udinese, waar Bram Nuytinck een basisplaats had en Marvin Zeegelaar op de bank bleef. Na een uur spelen stond er nog 0-0 op het scorebord.

Daarna nam Joaquín Correa de thuisploeg bij de hand. De Argentijn rondde eerst een fraaie dribbel af met een hard schot in de hoek en scoorde niet veel later op aangeven van Dumfries opnieuw.

Het was voor Dumfries, die een basisplaats had, zijn tweede assist van het seizoen. Stefan de Vrij bleef op de bank bij Inter, dat door de overwinning enigszins in het spoor blijft van koplopers Napoli en AC Milan.

Napoli en AC Milan komen later op de dag nog in actie. De ploeg uit Napels gaat om 18.00 uur op bezoek bij Salernitana en Milan speelt om 20.45 uur de kraker bij AS Roma.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A