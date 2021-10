AC Milan heeft zondag mede dankzij een jubileumtreffer van Zlatan Ibrahimovic de topper in de Serie A tegen AS Roma gewonnen: 1-2. Koploper Napoli boekte bij laagvlieger Salernitana de tiende competitiezege van het seizoen (0-1) en Denzel Dumfries leverde een assist bij een 2-0-zege van Internazionale op Udinese.

De veertigjarige Ibrahimovic bracht Milan halverwege de eerste helft op voorsprong bij Roma door een vrije trap keihard in de rechterhoek te schieten. Het was zijn vierhonderdste competitiedoelpunt. De reeks begon met een goal voor Malmö FF op 30 oktober 1999.

Vijf minuten na rust vond Ibrahimovic opnieuw het doel, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Zeven minuten later werd het wel 0-2 voor Milan. De bal ging op de stip na een overtreding van Roger Ibañez op Ibrahimovic, waarna Franck Kessié de penalty feilloos benutte. De bezoekers moesten vanaf de 66e minuut met tien man verder door een tweede gele kaart voor Theo Hernández.

Roma wist pas in blessuretijd te profiteren van de overtalsituatie met een doelpunt van Stephan El Shaarawy, maar de gelijkmaker zat er niet meer in voor de ploeg van coach José Mourinho. Rick Karsdorp werd tien minuten voor tijd gewisseld bij de thuisploeg.

Milan nestelt zich dankzij de zege weer naast Napoli, dat vanwege een beter doelsaldo aan kop gaat. Roma heeft twaalf punten minder dan de twee bovenste ploegen en bezet de vierde plaats.

Piotr Zielinski kroonde zich tot matchwinner bij Salernitana-Napoli. Foto: Getty Images

Napoli boekt tiende seizoenszege

Napoli, dat in de eerste tien wedstrijden slechts één keer puntenverlies leed, kreeg de overwinning op het bescheiden Salernitana niet cadeau. De titelkandidaat schoot in de eerste helft niet één keer op doel, ondanks het vele balbezit.

Ook na de pauze ging het niet makkelijk voor Napoli, maar het eerste schot op doel ging er wel meteen in. Piotr Zielinski tekende voor de openingstreffer na een scrimmage. Vlak daarvoor kopte Andrea Petagna de bal nog op de lat.

Gescoord werd er vervolgens niet meer, maar beide ploegen eindigden het duel wel met tien man. Grigoris Kastanos (Salernitana) kreeg - na tussenkomst van de VAR - rood voor een harde tackle. Zeven minuten later werd ook Kalidou Koulibaly (Napoli) weggestuurd voor het vasthouden van een doorgebroken speler.

Joaquin Correa was goud waard voor Internazionale. Joaquin Correa was goud waard voor Internazionale. Foto: Getty Images

Correa en Dumfries bezorgen Internazionale zege

Internazionale had het in eigen huis lange tijd lastig met Udinese, waar Bram Nuytinck een basisplaats had en Marvin Zeegelaar op de bank bleef. Na een uur spelen stond er nog 0-0 op het scorebord.

Daarna nam Joaquín Correa de thuisploeg bij de hand. De Argentijn rondde eerst een fraaie dribbel af met een hard schot in de hoek en scoorde niet veel later op aangeven van Dumfries opnieuw.

Het was voor Dumfries, die een basisplaats had, zijn tweede assist van het seizoen. Stefan de Vrij bleef op de bank bij Inter, dat door de overwinning enigszins in het spoor van Napoli en Milan blijft. De achterstand op die twee ploegen is zeven punten.

