Feyenoord Vrouwen heeft zondag de koppositie in de Eredivisie gepakt. De Rotterdammers wonnen zelf met 1-2 bij Excelsior en profiteerden van de thuisnederlaag van PEC Zwolle tegen Ajax (1-3). Verder slaagde PSV er thuis nipt in om te winnen van VV Alkmaar: 1-0.

Feyenoord kwam tegen stadgenoot Excelsior al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Romée van de Lavoir krulde een vrije trap in de verre hoek. Na een uur spelen kopte Celainy Obispo de tweede treffer binnen namens de bezoekers.

Stephanie Coelho Aurélio bracht de spanning een kwartier voor tijd terug. Excelsior kreeg in de slotfase vanaf 11 meter de kans op de gelijkmaker, maar Feyenoord-keeper Jacintha Weimar pakte de strafschop van Sabrine Ellouzi. Aan de andere kant werd een doelpunt van Pia Rijsdijk afgekeurd.

Door de overwinning wipte Feyenoord over PEC Zwolle heen. De formatie uit Overijssel verloor in eigen huis van Ajax en raakte zo de koppositie kwijt. Ajax nam in de vijfde minuut al de leiding door een treffer van Victoria Pelova, die profiteerde van geklungel in de opbouw bij PEC Zwolle.

Ook de thuisploeg scoorde na een grote fout van de tegenstander. Ajax-verdediger Lisa Doorn liet zich simpel aftroeven, waardoor Marushka van Olst kon scoren. In de tweede helft bezorgde Romée Leuchter Ajax alsnog de winst. De invaller krulde na een uur spelen de bal in de verre hoek en schoot later van dichtbij opnieuw raak.

Bij PSV-VV Alkmaar leken geen doelpunten te gaan vallen, maar Anika Rodriguez bezorgde de Eindhovenaren in de slotfase alsnog de drie punten: 1-0. PSV klimt daardoor naar de vierde plaats. Nummer twee FC Twente won vrijdag al met liefst 8-0 van Heerenveen.

Stand Eredivisie Vrouwen 1. Feyenoord 7-14 (+5)

2. FC Twente 7-13 (+19)

3. Ajax 7-13 (+10)

4. PSV 7-13 (+6)

5. 4. PEC Zwolle 8-13 (+3)

