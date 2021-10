Feyenoord is zondag ternauwernood aan puntenverlies ontsnapt in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. In de extra tijd schoot Cyriel Dessers de 0-1 binnen op Het Kasteel.

Met die goal voorkwam Dessers dat Feyenoord voor de derde keer in vier Eredivisie-duels tegen puntenverlies aanliep. De ploeg van trainer Arne Slot staat vooralsnog derde, maar FC Utrecht kan later op de dag weer langszij komen.

Voor Sparta was de late nederlaag een domper na een toch al slechte seizoenstart. Henk Fraser leidde zijn elftal pas eenmaal naar een overwinning. De club uit Rotterdam-West houdt op de ranglijst alleen PEC Zwolle onder zich.

Feyenoord komt donderdag opnieuw in actie. De Rotterdammers, die met het opstappen van de bedreigde algemeen directeur Mark Koevermans een roerige week beleefden, gaan in de Conference League op bezoek bij Union Berlin.

Sparta-doelman Maduka Okoye trad goed op bij de spaarzame kansen voor Feyenoord. Sparta-doelman Maduka Okoye trad goed op bij de spaarzame kansen voor Feyenoord. Foto: ANP

Jahanbakhsh en Linssen missen kansen voor Feyenoord

In de eerste helft waren de mogelijkheden spaarzaam op het Rotterdamse kunstgras. Alireza Jahanbakhsh (die terugkeerde in de basis van Feyenoord, nadat hij vorige week bij de 2-3-zege op Cambuur nog reserve was geweest) kreeg nog de beste mogelijkheden. De Iraniër zag zijn twee inzetten gekeerd door Sparta-doelman Maduka Okoye.

Kort na rust ontsnapte Luis Sinisterra aan de linkerkant, waarna hij Bryan Linssen een open kans bood. De spits van Feyenoord schoot echter recht op Okoye.

Ook na die grote misser had Feyenoord vrijwel voortdurend een overwicht, maar was het spel te pover om tot veel kansen te komen. Dessers kwam nipt te laat om het laatste zetje te geven bij een gevaarlijke kopbal van Sinisterra en Lutsharel Geertruida kopte bij een hoekschop naast.

Van een slotoffensief van Feyenoord was nauwelijks sprake, waardoor Sparta zijn achtste punt van het seizoen leek te gaan pakken. Maar in de 92e minuut kon Dessers bij een hoekschop uithalen. De Belgische spits, die als international voor Nigeria uitkomt, schoot via de vingertoppen van Okoye raak in de verre hoek.

Feyenoord vier de overwinning op Het Kasteel. Feyenoord vier de overwinning op Het Kasteel. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie