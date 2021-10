Ruim vijftig relschoppers hebben inmiddels een stadionverbod gekregen na de derby NEC-Vitesse (0-1) van twee weken geleden. Dat zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, die plannen wil maken om supportersgeweld harder aan te pakken.

"Op de dag van de wedstrijd zelf zijn al 23 mensen op heterdaad betrapt", vertelde Bruls zondag in Buitenhof op NPO1. "Met behulp van camerabeelden zijn er nog tientallen bijgekomen."

De burgemeester verwacht dat er nog meer daders geïdentificeerd kunnen worden. "Ruim vijftig mensen hebben nu een stadionverbod gekregen. En zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen: 'still counting'."

Supporters van de thuisploeg vierden na de verloren derby hun frustraties bot op de politie. Er werd een politiebusje gesloopt en er ontstond een confrontatie met de politie, waarbij agenten en politiepaarden gewond raakten.

Bij de rellen was ook een jeugdspeler van NEC betrokken. De achttienjarige man is door de club weggestuurd.

Foto: ANP

Bruls voorstander van levenslang stadionverbod

Kort voor de rellen was het uitvak met supporters van Vitesse deels ingestort. Daardoor moet NEC in elk geval de komende twee duels zonder publiek spelen. Andere clubs zaten er door de rellen niet op te wachten om hun stadion beschikbaar te stellen aan de Nijmeegse ploeg.

Volgens Bruls hebben de gebeurtenissen grote impact gehad in Nijmegen. "Dit is voor een club als NEC een ongehoorde grootte."

Recent werden ook enkele andere duels in het betaald voetbal ontsierd door supportersgeweld. Maandag komen de KNVB, burgemeesters van de speelsteden, politie en justitie in spoedoverleg bijeen om de toename van incidenten te bespreken.

Bruls pleitte eerder al voor levenslange stadionverboden voor daders. "Voor 1 december wil ik een plan hebben, waarvan de club, politie, justitie en ikzelf kunnen beoordelen of het effect heeft", zei de Nijmeegse burgemeester zondag.

"Want deze groepen hooligans moeten we echt stoppen. Het zijn vaak dezelfde supporters die in het stadion voor een leuke sfeer zorgen met gezang en vlaggen, maar dat mag geen excuus zijn om je te misdragen."