Alireza Jahanbakhsh heeft zijn basisplaats zondag weer terug bij Feyenoord. De Rotterdammers spelen vanaf 12.15 uur de stadsderby op Het Kasteel tegen Sparta Rotterdam.

Opstelling Sparta Rotterdam Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Masouras, Smeets, Auassar, Mijnans; Thy, Emegha.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçü, Til; Jahanbakhsh, Linssen, Sinisterra.

Vorige week werd Jahanbakhsh nog om tactische redenen buiten de ploeg gelaten door coach Arne Slot tegen SC Cambuur (2-3-zege). De 28-jarige Iraniër heeft in de Eredivisie nog niet gescoord voor de Rotterdammers.

Tegen Cambuur kwam Fredrik Aursnes als middenvelder in de basis en Jens Toornstra schoof door naar de positie van rechtsbuiten. De Noor maakte een doelpunt, maar moet nu toch genoegen nemen met een plek op de bank. Toornstra staat weer op zijn vertrouwde positie op het middenveld..

Slot kiest verder voor dezelfde tien spelers die een week geleden in Friesland een moeizame uitzege boekten. Zodoende zitten onder anderen Lutsharel Geertruida, Cyriel Dessers en Reiss Nelson op de bank.

Feyenoord beleefde een roerige week met het opstappen van de bedreigde algemeen directeur Mark Koevermans. Slot vertelde vrijdag dat hij niet verwacht dat de onrust van invloed zal zijn op de prestaties van zijn ploeg. "In de groep is het niet een enorm item. Er zijn geen jongens bij me gekomen om te zeggen dat ze helemaal in de war zijn."

Fraser wijzigt formatie Sparta op drie plekken

Sparta-coach Henk Fraser voert drie wijzigingen door ten opzichte van de 1-0-nederlaag van vorig weekend tegen RKC Waalwijk. Dirk Abels, Emanuel Emegha en Giannis Masouras zijn nieuw in de basis.

Dat gaat ten koste van Laurent Jans, Mohamed Osman en Vito van Crooij. Voor de 25-jarige Griek is het zijn eerste basisplaats bij Sparta. Eerder mocht hij driemaal kort voor tijd invallen.

Feyenoord klimt bij een zege van de vierde naar de derde plaats. Sparta beleeft een tegenvallende seizoenstart en bezet met één zege uit tien duels de zeventiende plek.

