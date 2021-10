Hoewel Martin van den Kerkhof vindt dat hij geen echte fout maakte door de gelijkmaker van Vitesse goed te keuren nadat hij zelf de bal had geraakt, had de scheidsrechter de treffer liever afgekeurd. Heerenveen was zaterdag woedend op de leidsman na de 1-2-thuisnederlaag.

Vroeg in de tweede helft schampte Van den Kerkhof onbedoeld een pass van achteruit van Vitesse. Heerenveen-speler Anthony Musaba kon de bal daardoor niet onderscheppen en Vitessenaar Julian von Moos gaf een assist aan Loïs Openda: 1-1.

Van den Kerkhof had na zijn ongewilde balcontact af kunnen fluiten maar dat hoefde niet per se, zo legde hij uit aan ESPN. "Als de andere ploeg in balbezit komt na een aanraking van de scheidsrechter, dan moet je fluiten. Als dezelfde ploeg in balbezit blijft, dan kun je door laten spelen."

Op die spelregel is nog wel een voorbehoud, vertelde de arbiter. "Als een veelbelovende aanval ontstaat nadat de scheidsrechter de bal heeft geraakt, moet je het spel wel stilleggen."

Van den Kerkhof twijfelde of daar in het Abe Lenstra Stadion sprake van was. "Het is geen abc'tje. De bal was aan de zijkant van het veld, nog ver van het doel. Ik vind dat ik hem niet móét afkeuren, maar ik had dat achteraf liever wel gedaan."

Heerenveen-coach Johnny Jansen windt zich op langs de lijn. Heerenveen-coach Johnny Jansen windt zich op langs de lijn. Foto: Pro Shots

Van den Kerkhof met slecht gevoel naar huis

Die uitleg schoot bij Heerenveen-coach Johnny Jansen in het verkeerde keelgat. "Ik vind het echt schandalig", mopperde de verliezende trainer. "Hij geeft gewoon een voorassist, echt ongelooflijk."

"De VAR kan toch ook gewoon ingrijpen?", vroeg de Friese trainer zich af. "Ik begrijp er helemaal niets van. De spelers in de kleedkamer hadden ook allemaal zoiets van: hoe bestaat het? De scheids duwt de bal gewoon de goede kant op voor Vitesse."

Hoewel Van den Kerkhof bij zijn standpunt bleef, zat hij wel met de situatie in zijn maag. "Je wilt als scheidsrechter niet betrokken raken bij een doelpunt. Het was slimmer geweest om af te fluiten."

De 37-jarige arbiter speelde sowieso een hoofdrol door al na tien minuten rood te geven aan Heerenveen-verdediger Ibrahim Dresevic wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. In een handsbal van Sven van Beek zag hij geen penalty voor Vitesse.

"Ik vind dat nog steeds de juiste beslissingen. Je kan het als scheidsrechter de hele wedstrijd goed doen. Maar door dat ene moment bij de gelijkmaker ga ik toch met een slecht gevoel naar huis."

