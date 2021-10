Sergio Agüero heeft de nacht van zaterdag op zondag uit voorzorg in het ziekenhuis doorgebracht. De spits van FC Barcelona moest zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Alavés (1-1) gewisseld worden met een mogelijk hartprobleem.

Artsen hebben cardiologische tests uitgevoerd bij Agüero. De 33-jarige Argentijn overnachtte uit voorzorg in het ziekenhuis.

Barcelona meldt dat de spits tijdens de hele eerste helft last had van de borst. Aan het einde van de eerste helft werd Agüero duizelig, waarna hij kort voor rust gewisseld werd.

Zondagochtend mocht Agüero het ziekenhuis in het bijzijn van zijn moeder, broer en vriendin verlaten. Hij stak zijn duim op naar journalisten.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de inzetbaarheid van Agüero voor interim-trainer Sergi Barjuán. De coach leidde Barcelona zaterdag voor het eerst na het ontslag van trainer Ronald Koeman.

Ook verdediger Gerard Piqué haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij liep een lichte kuitblessure op, waardoor zijn meespelen dinsdag in de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de Champions League twijfelachtig is.

Met Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ronald Araújo, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé, Pedri en Sergi Roberto heeft de Catalaanse club toch al een waslijst aan blessures. Na het gelijkspel met laagvlieger Alavés staat Barcelona slechts negende in de Spaanse competitie.

