De politie heeft zaterdagavond drie mannen gearresteerd bij ongeregeldheden na Heracles Almelo-Ajax (0-0). Zowel in als buiten het stadion ontstonden er vechtpartijen met supporters.

De drie arrestanten komen uit Almelo en zijn 23 en 24 jaar oud. De politie is een onderzoek gestart en sluit meerdere aanhoudingen in beide supportersgroepen niet uit.

Heracles meldde eerder in een verklaring dat Ajax-supporters in vakken voor het thuispubliek zaten en daar provocerend gedrag hadden vertoond. "Een klein deel van de aanhang van Heracles Almelo heeft op die provocatie gereageerd, wat heeft geleid tot een confrontatie", schreef de thuisclub.

De ongeregeldheden in Almelo passen in een trend die zichtbaar is sinds de supporters na de coronacrisis weer welkom zijn in de stadions. Bij diverse duels liep het uit de hand. Vrijdag werd MVV-Roda JC nog gestaakt in de Keuken Kampioen Divisie wegens rellen en zaterdag moest Excelsior-FC Eindhoven kortstondig worden stilgelegd na wangedrag van supporters.

Maandag komen de KNVB, politie, burgemeesters en justitie voor spoedoverleg bijeen om de recente reeks van incidenten met voetbalsupporters te bespreken. Vrijdag staat een regulier overleg van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) met de KNVB gepland.