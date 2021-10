De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax (0-0) is zaterdagavond ontsierd door verschillende vechtpartijen. Zowel binnen als buiten het stadion zochten relschoppers van beide clubs de confrontatie. Eerder dit weekend ging het ook al mis bij MVV-Roda JC en Excelsior-FC Eindhoven.

"Gedurende de tweede helft van de wedstrijd heeft een groep Ajax-supporters, die zich had samengeklonterd in een van de thuisvakken van het stadion, provocerend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo", schrijft Heracles in een verklaring op de eigen site.

"Een klein deel daarvan heeft op die provocatie gereageerd. Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop."

Volgens Heracles is er een onderzoek gestart naar wat er heeft plaatsgevonden in het stadion, maar ook daarbuiten. Na afloop van het duel waren er buiten het stadion ook "enkele schermutselingen".

Vrijdag werd in de Keuken Kampioen Divisie de wedstrijd tussen MVV en Roda JC gestaakt. Bij rellen rond de Limburgse derby raakten acht personen gewond. Eerder op zaterdag werd Excelsior-FC Eindhoven kortstondig stilgelegd vanwege wangedrag van supporters. Supporters gooiden met bekers bier richting spelers en er klonken kwetsende spreekkoren.

Maandag komen de KNVB, politie, burgemeesters en justitie voor spoedoverleg bijeen om de recente reeks van incidenten met voetbalsupporters te bespreken.