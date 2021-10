Feyenoord heeft het zaterdag niet getroffen bij de loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Rotterdammers spelen een uitwedstrijd tegen FC Twente. PSV wacht een thuisduel met Fortuna Sittard en Ajax ontvangt amateurclub Barendrecht.

Ajax, PSV, Feyenoord, AZ en Vitesse hoefden vanwege Europese verplichtingen in de eerste ronde niet in actie te komen. Er was voor de tweede ronde sprake van een vrije loting, dus amateurclubs kregen niet automatisch een thuiswedstrijd toegewezen.

Van de vijf ploegen die in Europa uitkomen, speelt alleen Feyenoord een uitwedstrijd. De Rotterdammers gaan op 28 november ook al in de Eredivisie op bezoek bij FC Twente in de Grolsch Veste.

Ajax treft met Barendrecht in de Johan Cruijff ArenA een ploeg die uitkomt in de Derde Divisie (zaterdag) en daar in de middenmoot staat. De ploeg uit Zuid-Holland was in de eerste ronde van de KNVB-beker na verlenging te sterk voor ADO'20 (2-3).

Eén duel tussen amateurclubs in tweede bekerronde

FC Twente-Feyenoord en PSV-Fortuna Sittard zijn twee van de in totaal vier ontmoetingen tussen clubs uit de Eredivisie. De andere twee zijn AZ-Heracles Almelo en Vitesse-Sparta Rotterdam. Met Achilles Veen-DVS'33 zit er ook een affiche tussen twee amateurclubs bij.

Er zijn in totaal nog zeventien Eredivisie-clubs, zeven ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie en acht amateurclubs over in het bekertoernooi. De wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB-beker worden halverwege december gespeeld.

De KNVB-beker werd vorig seizoen gewonnen door landskampioen Ajax. De Amsterdammers waren in de finale in De Kuip met 2-1 te sterk voor Vitesse.