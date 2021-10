Ajax-trainer Erik ten Hag is zaterdagavond kritisch na het doelpuntloze gelijkspel van zijn ploeg tegen Heracles. De coach baalde er stevig van dat de Amsterdammers niet wisten te scoren in Almelo.

"We kwamen er een aantal keer heel goed door via Antony, maar daar moeten we er dan wel eentje van maken. Omdat we dat niet deden, ging Heracles in een goed resultaat geloven", zei Ten Hag voor de camera van ESPN.

Het was de tweede keer deze maand dat Ajax punten liet liggen. De Amsterdammers verloren begin oktober met 0-1 van FC Utrecht, maar wonnen daarna wel van sc Heerenveen (2-0) en PSV (5-0). Tussendoor maakte de koploper bovendien grote indruk in de Champions League door Borussia Dortmund opzij te zetten (4-0).

Ajax ontsnapte in de tweede helft toen Noah Fadiga op doelman Remko Pasveer stuitte. In de slotfase verzuimden de ingevallen Davy Klaassen en Dusan Tadic de koploper alsnog aan een zege te helpen. "Davy hakt de bal op het doel, terwijl Neres helemaal vrijstond en Dusan moet in de slotfase ook raak koppen. Die kansen hadden we moeten benutten", aldus Ten Hag.

"Heracles heeft het goed gedaan, maar dit ligt echt aan ons. Als wij niet winnen, dan is het niet goed genoeg. Toch hebben we nog zeker zes goede mogelijkheden gekregen. Dan moeten we scoren."

Door het doelpuntloze gelijkspel in Almelo liep naaste belager PSV in op Ajax. De Eindhovenaren wonnen eerder op de dag met 5-2 van FC Twente en hebben nog maar twee punten minder dan de Amsterdammers.

