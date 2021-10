AZ heeft zaterdagavond een benauwde overwinning geboekt in de Eredivisie. De Alkmaarders waren in een doelpuntrijk duel te sterk voor hekkensluiter PEC Zwolle: 3-2. Vitesse kroop door het oog van de naald tegen sc Heerenveen (1-2), dat bijna de hele wedstrijd met een man minder speelde.

PEC Zwolle stond binnen dertien minuten al op een 0-2-voorsprong door treffers van Mees de Wit, maar AZ stelde voor rust nog orde op zaken in het AFAS Stadion. Dani de Wit en Vangelis Pavlidis zorgden voor een 2-2-ruststand.

Pavlidis maakte er aan het begin van de tweede helft ook 3-2 van, waardoor AZ de vierde competitiezege in de laatste vijf wedstrijden boekte. De ploeg van trainer Pascal Jansen staat nu met vijftien punten op de zevende plek en heeft nog een wedstrijd tegoed.

Voor PEC kwam er in Alkmaar een einde aan een korte opleving. De 'Blauwvingers' wonnen vorige week tegen Heracles Almelo voor het eerst dit seizoen in de Eredivisie en rekenden deze week in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker af met De Graafschap: 4-1. Met vier punten staat PEC stijf onderaan.

Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor AZ. Vangelis Pavlidis scoorde twee keer voor AZ. Foto: ANP

Droomstart PEC van korte duur in spectaculaire eerste helft

Gesterkt door de bevrijdende overwinningen op Heracles en De Graafschap schoot PEC uit de startblokken tegen AZ. Mees de Wit kopte al na vijf minuten raak op aangeven van Mark Pabai en deed zeven minuten later precies hetzelfde. Ook bij de 0-2 was vleugelverdediger Pabai de aangever.

Een minuut later scoorde opnieuw een De Wit met zijn hoofd, maar dit keer was het Dani de Wit namens AZ. De Alkmaarders bleven aandringen en kwamen voor rust nog langszij via Pavlidis, die de bal uit een hoekschop achter Kostas Lamprou kopte.

Na vier rake kopballen sloeg Pavlidis in de 52e minuut met zijn voeten toe. De Griek kreeg de bal in de rebound en passeerde Lamprou en de verdedigers op de achterlijn. PEC drong daarna weer aan en kreeg goede kansen, maar AZ hield stand.

Mees de Wit scoorde twee keer voor PEC Zwolle, maar het was niet genoeg. Mees de Wit scoorde twee keer voor PEC Zwolle, maar het was niet genoeg. Foto: ANP

Heerenveen verliest na snelle rode kaart

Eerder op de dag knokte Vitesse zich naar een zege op sc Heerenveen: 1-2. Milan van Ewijk zette Heerenveen op slag van rust op voorsprong voor eigen publiek, waarna Loïs Openda in de 55e minuut de gelijkmaker aantekende namens Vitesse.

De Friezen stonden in de tiende minuut al met een man minder door een directe rode kaart voor Ibrahim Dresevic. Heerenveen leek desondanks stand te houden, maar Openda maakte in de tweede minuut van de blessuretijd alsnog de winnende treffer.

Het is de derde competitiewedstrijd op rij dat Heerenveen verliest, na recente nederlagen tegen Ajax (0-2) en FC Utrecht (2-1). Vitesse revancheerde zich voor de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (1-2) van vorige week.

De ploeg van trainer Thomas Letsch staat met negentien punten op de vijfde plek in de Eredivisie. Heerenveen, dat deze week nog met de schrik vrijkwam tegen de amateurs van AFC in de TOTO KNVB Beker, heeft zes punten minder en bezet de elfde positie.

SC Heerenveen sleepte met tien man een punt uit het vuur tegen Vitesse. SC Heerenveen sleepte met tien man een punt uit het vuur tegen Vitesse. Foto: ANP

Openda goud waard voor Vitesse

Met spelmaker Joey Veerman en spits Henk Veerman verrassend op de bank kende Heerenveen een desastreuze start in het Abe Lenstra Stadion. Dresevic leed balverlies en maakte vervolgens een overtreding op de doorgebroken Openda, waardoor hij al na tien minuten spelen rood kreeg van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

Met tien man kwam Heerenveen in de blessuretijd van de eerste helft wel verrassend op voorsprong uit een uitstekend uitgevoerde counter. Rodney Kongolo gaf de bal mee aan vleugelverdediger Van Ewijk en die verschalkte doelman Markus Schubert met een lobje.

De gelijkmaker van Vitesse liet niet lang op zich wachten, al kwam de 1-1 op controversiële wijze tot stand. Openda scoorde nadat de bal via het lichaam van scheidsrechter Van den Kerkhof bij Vitesse terecht was gekomen, maar protesten van Heerenveen waren tevergeefs.

Twintig minuten voor tijd mochten de Friezen de arbiter wel dankbaar zijn dat hij niet naar de stip wees toen Sven van Beek de bal van dichtbij, maar opzichtig op zijn uitgestrekte arm kreeg. Heerenveen werd in de slotfase naar achteren gedrukt en leek met hangen en wurgen stand te houden, maar Openda kopte Vitesse via de onderkant van de lat alsnog naar de zege in Friesland.

