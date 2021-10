Koploper Ajax heeft zaterdag verrassend puntenverlies geleden in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag, die vorige week nog imponeerde, speelde ver beneden niveau bij Heracles Almelo: 0-0.

Het is de tweede keer deze maand dat Ajax punten laat liggen. De Amsterdammers verloren begin oktober met 0-1 van FC Utrecht, maar wonnen daarna wel van sc Heerenveen (2-0) en PSV (5-0). Tussendoor maakte de koploper bovendien grote indruk in de Champions League door Borussia Dortmund opzij te zetten (4-0).

Heracles bewees nog maar eens in eigen huis een angstgegner voor Ajax te zijn, want het is al de vierde keer in de afgelopen vijf seizoenen dat de 35-voudig landskampioen puntenverlies lijdt in Almelo. Vorig seizoen werd de uitwedstrijd wel met 0-2 gewonnen, na thuiszeges van de Almeloërs in de drie voorgaande seizoenen.

Het doelpuntloze gelijkspel van Ajax betekent dat naaste belager PSV weer dichterbij is gekomen. De Eindhovenaren wonnen eerder op de dag met 5-2 van FC Twente en hebben nog maar twee punten minder dan de Amsterdammers.

Trainer Erik ten Hag kon in Almelo niet beschikken over rechtsback Noussair Mazraoui, die ziek is en werd vervangen door Devyne Rensch. Zakaria Labyad ontbrak eveneens in de selectie vanwege ziekte. Vrijdag werd bekend dat er aangifte is gedaan tegen de aanvallende middenvelder, die wordt beschuldigd van zware mishandeling.

Remko Pasveer moest enkele keren handelend optreden tegen Heracles. Remko Pasveer moest enkele keren handelend optreden tegen Heracles. Foto: Pro Shots

Matig Ajax maakt het Heracles niet echt moeilijk

Gesterkt door de ijzersterke resultaten tegen Borussia Dortmund en PSV hoopte Ajax een probleemloze avond tegemoet te gaan, al leek er in de beginfase inderdaad nog weinig aan de hand. De Amsterdammers domineerden en kregen enkele kansen. Antony schoot over en Jurriën Timber tikte de bal van dichtbij in de handen van doelman Janis Blaswich.

Heracles liet in de beginfase weinig aanvallende intenties zien, maar had na een half uur wel op voorsprong moeten komen. Lisandro Martínez liet zich de bal dicht bij zijn eigen achterlijn afsnoepen door de fellere Delano Burgzorg, maar die wist het overzicht niet te bewaren en schoot vanuit een moeilijke hoek op de vuisten van Remko Pasveer. In de daaropvolgende corner kopte Mats Knoester net naast.

De goede mogelijkheden leken Heracles wat extra elan te geven. De Almeloërs waren fel in de duels en Ajax was geen schim van de ploeg die vorige week imponeerde, waardoor de thuisploeg niet echt hoefde te vrezen. Sébastien Haller kreeg wel twee goede kansen, maar hij kopte in de handen van Blaswich en schoot in het zijnet.

Ajax had veel moeite om grote kansen te creëren tegen Heracles Almelo. Ajax had veel moeite om grote kansen te creëren tegen Heracles Almelo. Foto: ANP

Pasveer houdt Ajax op de been tegen Heracles

Aan het begin van de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld. Ajax had het meeste balbezit, maar speelde slordig en hanteerde een te laag tempo tegen het compact spelende Heracles. Na wat speldenprikjes was de beste mogelijkheid wederom voor de thuisploeg.

Na een prima steekpass van Rai Vloet mocht Burgzorg alleen op Pasveer aflopen, maar de in uitstekende vorm verkerende keeper bleef lang staan en hield de bal tegen. Even later moest Pasveer opnieuw handelend optreden na een verrassend, maar kiezelhard schot van Noah Fadiga.

Ajax stelde daar bar weinig tegenover. Ook met invallers Davy Klaassen en David Neres dwong de ploeg van Ten Hag amper wat af, mede door slordigheden in de opbouw. Klaassen was met een hakbal wel dicht bij een treffer en Neres zag een gekraakt schot net naast gaan, maar Heracles wankelde niet.

Pas in de absolute slotfase was het aanvoerder Dusan Tadic die echt grote kansen kreeg. De Serviër kopte echter eerst op Blaswich en zag de keeper in blessuretijd ook redding brengen op zijn vrije trap, waardoor Ajax zoals wel vaker in de afgelopen jaren zonder zege bleef in Almelo.

