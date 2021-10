Trainer Roger Schmidt is blij dat Carlos Vinícius zijn eerste doelpunten voor PSV heeft gemaakt. De spits was zaterdag in de competitiewedstrijd tegen FC Twente voor het eerst trefzeker voor de nummer twee van de Eredivisie (5-2-zege), terwijl hij al twee maanden in Eindhoven speelt.

"Als je nieuw bent, dan is de eerste goal altijd de moeilijkste", aldus Schmidt na afloop van het duel met FC Twente tegen ESPN. "Iedereen zag dat hij opgelucht was na zijn eerste doelpunt voor PSV. In de laatste twee wedstrijden heeft hij laten zien wat zijn kwaliteiten zijn. Hij is altijd gevaarlijk. Vandaag kreeg hij de beloning met twee goals."

De 26-jarige Vinícius stond in de afgelopen twee duels ook al in de basis van PSV nadat hij uitsluitend als invaller was gebruikt. De spits, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van Benfica, wist echter niet te scoren, wat hem op de nodige kritiek kwam te staan.

Vinícius leek zijn gram te halen na zijn eerste doelpunt. Hij schreeuwde het uit van blijdschap, schopte met zijn voet tegen de doelpaal en ging demonstratief met de armen over elkaar voor het publiek van PSV staan. Daarna bepaalde hij de eindstand met zijn tweede goal van de avond nog op 5-2.

"Dit had ik nog niet op de training gezien", aldus aanvoerder Marco van Ginkel over de emoties bij Vinícius. "Zo zie je maar dat hij ermee bezig is. Een spits wil altijd goals maken. Er zat wel blijdschap achter."

Carlos Vinícius schreeuwde het uit na zijn eerste doelpunt voor PSV. Carlos Vinícius schreeuwde het uit na zijn eerste doelpunt voor PSV. Foto: Pro Shots

'Waren geraakt door nederlaag tegen Ajax'

Schmidt zag dat PSV moeizaam begon aan het duel met FC Twente. De bezoekers kwamen zelfs op voorsprong via Michel Vlap, waarna Yorbe Vertessen binnen een minuut de schade repareerde met de 1-1. PSV zag vlak voor rust de 2-1 van Eran Zahavi ongedaan gemaakt worden door een prachtgoal van Ramiz Zerrouki. Pas na de onderbreking liep PSV uit naar 5-2.

"We hadden verwacht dat het een moeilijke wedstrijd zou worden tegen FC Twente", aldus Schmidt. "In de eerste helft was het een open wedstrijd. We hadden tijd nodig om te wennen aan de tegenstander. Na rust deden we dat beter en gaven we geen kansen weg."

"Je ziet dat de spelers geraakt waren door de nederlaag van afgelopen zondag", doelde Schmidt op de oorwassing tegen Ajax (5-0). "Het is niet makkelijk om het zelfvertrouwen te behouden en de rust aan de bal te bewaren. We maakten een hoop onnodige fouten. Zelfs de spelers die goed aan de bal zijn, waren niet op hun topniveau."

Desondanks boekte PSV zijn eerste overwinning in twee weken. Drie dagen voor de afgang tegen Ajax verloren de Eindhovenaren in de Europa League van AS Monaco (1-2). Schmidt: "Als je twee belangrijke wedstrijden op rij verliest, is het erg belangrijk om weer te winnen. We weten dat we niet op het niveau van de eerste weken van het seizoen zitten. Maar het is altijd belangrijk om in zware tijden wedstrijden te winnen."