Ajax-trainer Erik ten Hag is zaterdagavond kort ingegaan op de situatie rond Zakaria Labyad. De Telegraaf en RTL Boulevard meldden vrijdag dat de aanvallende middenvelder van Ajax wordt beschuldigd van zware mishandeling van een aannemer.

"Het gaat goed met Zakaria", zei Ten Hag voor het uitduel met Heracles Almelo in gesprek met ESPN. "Het speelt al een tijdje, dus daar heb je het wel over met elkaar. Maar het is verder een privékwestie en interne aangelegenheid."

De 28-jarige Labyad zou op 5 juli 2020 betrokken zijn geweest bij de vermeende mishandeling van een aannemer die zijn huis had verbouwd. De Marokkaanse international was volgens De Telegraaf en RTL Boulevard niet tevreden over het geleverde werk en weigerde naar verluidt een deel van de factuur te betalen.

Toen de aannemer verhaal bij het huis van Labyad in Blaricum besloot te halen, escaleerde het op de oprit. Hij zou zijn ingesloten door een groepje mensen, onder wie naar verluidt familieleden van Labyad en de profvoetballer zelf. Beide partijen deden later aangifte: de aannemer vanwege onder meer zware mishandeling en Labyad vanwege huisvredebreuk en bedreiging.

"Zakaria zit er vrij ontspannen in, want hij weet wat er is gebeurd", zegt Ten Hag over Labyad, die al is verhoord door de recherche. "Als je normen en waarden hanteert, heb je niks te vrezen toch?"

Labyad, die dit seizoen nog maar één wedstrijd voor Ajax speelde, ontbrak zaterdag in de selectie voor het uitduel met Heracles. Volgens Ten Hag is hij net als rechtsback Noussair Mazraoui ziek.