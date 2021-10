PSV heeft zaterdag in een waar doelpuntenfestijn afgerekend met FC Twente in de Eredivisie. Mede door de eerste doelpunten van Carlos Vinícius voor PSV wonnen de Eindhovenaren in eigen huis met 5-2.

FC Twente was na dertien minuten spelen verrassend op voorsprong gekomen via Michel Vlap, maar binnen de minuut repareerde PSV de schade met de gelijkmaker van Yorbe Vertessen. Eran Zahavi maakte er niet veel later 2-1 van, waarna FC Twente vlak voor rust op gelijke hoogte kwam dankzij een prachtgoal van Ramiz Zerrouki.

Na de pauze nam PSV definitief afstand van FC Twente. Vertessen zette de thuisploeg met zijn tweede doelpunt van de avond op 3-2, waarna de bekritiseerde huurling Carlos Vinícius zijn eerste twee goals in dienst van PSV maakte en de eindstand bepaalde op 5-2.

Door de ruime overwinning op FC Twente nadert PSV koploper Ajax tot op één punt. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft 24 punten uit de eerste wedstrijden en staat daarmee tweede. De Amsterdammers spelen later op de avond de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (aftrap 18.45 uur).

Na de nederlaag in Eindhoven blijft FC Twente al vier wedstrijden op rij verstoken van een overwinning. Op 26 september werd tegen sc Heerenveen (2-3) de laatste zege geboekt in de Eredivisie. De formatie van trainer Ron Jans staat vooralsnog op de zevende plaats.

