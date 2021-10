PSV heeft zaterdag in een waar doelpuntenfestijn afgerekend met FC Twente in de Eredivisie. Mede door de eerste doelpunten van Carlos Vinícius wonnen de Eindhovenaren in eigen huis met 5-2.

FC Twente kwam na dertien minuten spelen verrassend op voorsprong via Michel Vlap, maar binnen een minuut repareerde PSV de schade met de gelijkmaker van Yorbe Vertessen. Eran Zahavi maakte er even later 2-1 van, waarna FC Twente vlak voor rust op gelijke hoogte kwam dankzij een prachtgoal van Ramiz Zerrouki.

Na de pauze nam PSV definitief afstand van FC Twente. Vertessen zette de thuisploeg met zijn tweede doelpunt van de avond op 3-2, waarna de bekritiseerde huurling Vinícius zijn eerste twee goals in dienst van PSV maakte en de eindstand op 5-2 bepaalde.

Door de ruime overwinning op FC Twente nadert PSV koploper Ajax tot op één punt. De ploeg van trainer Roger Schmidt pakte 24 punten in de eerste elf wedstrijden en staat daarmee tweede. De Amsterdammers spelen later op de avond de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (aftrap 18.45 uur).

Na de nederlaag in Eindhoven blijft FC Twente al vier wedstrijden op rij verstoken van een overwinning. Op 26 september werd tegen sc Heerenveen (2-3) de laatste zege in de Eredivisie geboekt. De formatie van trainer Ron Jans staat vooralsnog op de zevende plaats.

Yorbe Vertessen, die eindelijk een basisplaats kreeg, maakte twee doelpunten voor PSV.

Matig PSV op achterstand

Zonder de afwezige Mario Götze (ziek) en met basisklant Vertessen kwam PSV matig uit de startblokken in het eigen Philips Stadion. FC Twente had het betere van het spel en kwam na dertien minuten spelen terecht op voorsprong. Vlap rondde af nadat de verdediging van PSV helemaal verkeerd stond: 0-1.

Nog geen minuut later maakte PSV alweer gelijk in Eindhoven. Marco van Ginkel vond Vertessen en de Belg, die voor het eerst in ruim twee maanden een basisplaats kreeg van coach Schmidt, schoot de bal in de verre hoek.

PSV nam de gelijkmaker het initiatief over en kwam in de 27e minuut op voorsprong. De mee opgekomen rechtsachter Jordan Teze legde de bal keurig breed op Eran Zahavi en de Israëliër kogelde de bal in de bovenhoek. Bij rust stond het echter 2-2. Zerrouki schoot de bal van zo'n 25 meter in de kruising.

Carlos Vinícius was door het dolle heen na zijn eerste goal voor PSV.

Vinícius grijpt hoofdrol

Na de onderbreking was PSV wel in staat om definitief afstand te nemen van FC Twente, maar daar was wel een discutabele treffer van Vertessen voor nodig. De Belg schoot zijn tweede van de avond binnen nadat Vinícius hard was doorgegaan op Twente-keeper Jeffrey de Lange.

Na de 3-2 leek het verzet van FC Twente gebroken en viel in rap tempo de 4-2. Vinícius, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Benfica, maakte zijn eerste doelpunt voor PSV. Hij sloeg in de rebound toe nadat een schot van Zahavi gekeerd werd, waarna hij uitzinnig van vreugde was.

Vinícius maakte in de 63e minuut zijn tweede van de avond. De Braziliaan omspeelde De Lange en faalde niet voor een leeg doel, waardoor PSV in het spoor van Ajax blijft in de top van de Eredivisie.

