De wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Excelsior en FC Eindhoven is zaterdag na 73 minuten tijdelijk stilgelegd wegens wangedrag van supporters. De bezoekers uit Noord-Brabant wonnen de ontmoeting met 3-4.

Na een onderbreking van een kleine tien minuten werd de wedstrijd om 18.10 uur weer hervat. Op het moment dat scheidsrechter Martijn Vos het spel in Rotterdam stillegde stond het 3-3. Het is onduidelijk wat er precies door de supporters werd geroepen.

Vrijdag werd in de Keuken Kampioen Divisie ook al de wedstrijd tussen MVV en Roda JC gestaakt. Bij rellen rond de Limburgse derby raakten acht personen gewond. Maandag komen de KNVB, politie, burgemeesters en justitie voor spoedoverleg bijeen om de recente reeks van incidenten met voetbalsupporters te bespreken.

De rellen bij MVV-Roda JC waren zeker niet het eerste incident met supporters sinds toeschouwers na de coronacrisis weer welkom zijn in de stadions. Eerder deze week stapte Feyenoord-directeur Mark Koevermans op nadat hij was bedreigd door supporters.

De Gelderse derby tussen NEC en Vitesse liep eveneens uit op rellen en bij de Conference League-wedstrijd tussen Feyenoord en Union Berlin werd het bestuur van de Duitse club in een Rotterdams restaurant aangevallen door hooligans. Enkele andere wedstrijden werden ontsierd doordat supporters vuurwerk afstaken of bierbekers en andere voorwerpen naar spelers op het veld gooiden.

Excelsior en Eindhoven maken er op veld spektakelstuk van

Op het veld maakten de spelers van Excelsior en FC Eindhoven er een spektakelstuk van. Reuven Niemeijer zette Excelsior op voorsprong, maar FC Eindhoven liep uit naar 1-3 door doelpunten van Pieter Bogaers, Barnabas Racz en Joey Sleegers. Na een uur stond het toch weer gelijk, Thijs Dallinga en Mats Wieffer scoorden namens de thuisploeg.

Na de onderbreking werd er nog één keer gescoord. Collin Seedorf bezorgde FC Eindhoven met een goal in de 77e minuut de zesde zege van het seizoen. Nummer 3 Excelsior verzuimde de tweede plek over te nemen van De Graafschap, dat vrijdag met 1-0 won van ADO Den Haag. FC Volendam is de koploper.

Om 20.00 uur staat in de Keuken Kampioen Divisie ook nog de wedstrijd tussen TOP Oss en NAC Breda op het programma.

