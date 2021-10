Manchester City heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. De 'Citizens', die de hele tweede helft met tien man speelden, verloren met 0-2 van Crystal Palace. Liverpool bleef tegen Brighton & Hove Albion op een 2-2-gelijkspel steken, terwijl koploper Chelsea met 0-3 te sterk was voor Newcastle United.

City kwam na een blunder van Aymeric Laporte razendsnel op achterstand in het eigen Etihad Stadium. De verdediger speelde de bal op eigen helft zomaar in de voeten van Conor Gallagher. De middenvelder gaf de bal aan Wilfried Zaha en die werkte binnen.

Op slag van rust benadeelde Laporte zijn ploeg opnieuw door de doorgebroken Zaha vast te houden, waardoor hij met een directe rode kaart moest vertrekken. Met tien man slaagde City er niet in op gelijke hoogte te komen en vlak voor tijd gooide Callagher het duel uit een counter op slot.

Manchester City leed tegen Crystal Palace de eerste competitienederlaag sinds 15 augustus, toen Tottenham Hotspur met 1-0 te sterk was. De ploeg van manager Josep Guardiola werd woensdag ook al door West Ham United uitgeschakeld in de League Cup.

Liverpool wist tegen Brighton & Hove Albion niet optimaal te profiteren van de verrassende nederlaag van concurrent City: 2-2. 'The Reds' stonden binnen 25 minuten al met 2-0 voor door een ziedend schot van Jordan Henderson en een rake kopbal van Sadio Mané.

Kort voor rust zorgde Enock Mwepu voor de aansluitingstreffer door de bal schitterend binnen te krullen en in de 65e minuut kwam Crystal Palace door wederom een fraaie treffer langszij. Leandro Trossard omspeelde in het strafschopgebied zijn directe tegenstander en liet doelman Alisson kansloos met een schot van dichtbij.

Leandro Trossard bezorgde Brighton & Hove Albion een punt. Foto: EPA

Chelsea verstevigt koppositie, Arsenal klopt Leicester City

Chelsea deed wat Manchester City en Liverpool nalieten en won dankzij een sterke tweede helft met 0-3 van Newcastle United. Reece James scoorde in de 65e en 77e minuut, waarna Jorginho tien minuten voor tijd een strafschop benutte.

Hakim Ziyech had een basisplaats bij Chelsea en werd in de 64e minuut gewisseld voor Ross Barkley. 'The Blues' hebben nu 25 punten, drie meer dan Liverpool en vijf meer dan Manchester City.

Arsenal boekte een 0-2-overwinning bij Leicester City door vroege doelpunten van Gabriel en Emile Smith Rowe. 'The Gunners' zijn nu al acht duels op rij ongeslagen in de Premier League en melden zich in de top vijf.

Burnley won thuis met 3-1 van Brentford en Southampton was met 0-1 te sterk voor Watford. Om 18.30 uur spelen Tottenham Hotspur en Manchester United nog tegen elkaar in Londen.

