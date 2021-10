Devyne Rensch staat zaterdagavond in de uitwedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo in de basis. De rechtsback vervangt Noussair Mazraoui, die net als de veelbesproken Zakaria Labyad in de selectie ontbreekt.

Opstelling Heracles Almelo Blaswich; Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata, Bakboord; De La Torre, Vloet, Kiomourtzoglou; Sierhuis en Burgzorg.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Álvarez, Berghuis, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

De achttienjarige Rensch brak vorig seizoen door bij Ajax, maar moet dit seizoen genoegen nemen met een reserverol. Trainer Erik ten Hag kiest op de rechtsbackpositie voor Mazraoui, maar die ontbreekt vanwege ziekte in Almelo en dus keert Rensch terug aan de aftrap.

Veelzeggend is dat Labyad in de selectie ontbreekt. Vrijdag werd bekend dat de aanvallende middenvelder wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie (OM) vanwege mogelijke betrokkenheid bij de vermeende mishandeling van een aannemer. Volgens Ten Hag is hij net als Mazraoui ziek.

Ajax hoopt tegen Heracles de uitstekende vorm een vervolg te geven. De Amsterdammers boekten vorige week overtuigende zeges op Borussia Dortmund (4-0) en PSV (5-0). Heracles verloor de laatste twee duels in de Eredivisie.

De wedstrijd tussen Heracles en koploper Ajax begint om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

