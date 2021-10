Bayern München heeft zich zaterdag goed hersteld van de pijnlijke bekernederlaag van eerder deze week tegen Borussia Mönchengladbach (5-0). De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won in de Bundesliga met 2-5 van Union Berlin. Borussia Dortmund beleefde met een 2-0-zege op FC Köln een goede generale voor het Champions League-duel met Ajax en VfL Wolfsburg won zonder de ontslagen trainer Mark van Bommel met 0-2 bij Bayer Leverkusen.

Robert Lewandowski nam Bayern met twee treffers op sleeptouw tegen Union Berlin en zette zijn ploeg al in het eerste kwart van de wedstrijd op een 0-2-voorsprong. Voor de 33-jarige Lewandowski waren het zijn 35e en 36e goal van dit kalenderjaar. Alleen Gerd Müller (42 goals in 1972) en Dieter Müller (39 goals in 1977) scoorden ooit vaker in een jaar voor Bayern.

Leroy Sané maakte in de 34e minuut de 0-3 en Niko Giesselmann zorgde voor een 1-3-ruststand. In de tweede helft liep Bayern via Kingsley Coman uit naar 1-4, waarna Julian Ryerson nog wat terugdeed namens Union. Thomas Müller bepaalde elf minuten voor tijd de eindstand.

Voor Bayern was de zege in Berlijn een welkome opsteker na de pijnlijke nederlaag tegen Gladbach. De formatie van Nagelsmann werd woensdag afgedroogd in de DFB-Pokal en leed de grootste nederlaag in ruim 43 jaar.

Bayern gaf met de zege het goede voorbeeld aan Feyenoord, dat donderdag in de Conference League aantreedt tegen Union.

Donyell Malen was met Borussia Dortmund te sterk voor FC Köln.

Dortmund kent goede generale voor CL-duel met Ajax

Borussia Dortmund, dat een punt minder heeft dan koploper Bayern München, beleefde een goede generale voor het Champions League-duel met Ajax van woensdag. Met Donyell Malen als invaller won de ploeg van trainer Marco Rose met 2-0 van FC Köln.

Thorgan Hazard opende in de veertigste minuut de score en Steffen Tigges bepaalde na een uur de eindstand. Bij de bezoekers speelde Kingsley Ehizibue de laatste tien minuten mee.

Trainer Florian Kohfeldt beleefde een goede start met VfL Wolfsburg. De opvolger van de ontslagen Van Bommel won met zijn nieuwe ploeg bij Bayer Leverkusen (0-2). Lukas Nmecha en Maximilian Arnold scoorden voor Wolfsburg. Bij Leverkusen hadden Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker een basisplaats en viel Daley Sinkgraven vlak voor tijd in. Bij Wolfsburg ontbrak Wout Weghorst vanwege een coronabesmetting.

Mark Flekken blijft goed presteren met SC Freiburg, de verrassende nummer drie van de Bundesliga. De doelman uit Limburg won met zijn ploeg ook van Greuther Fürth (3-1). Nick Viergever en Jetro Willems werden bij de uitploeg na rust gewisseld.

Arminia Bielefeld was met 1-2 te sterk voor FSV Mainz, waar Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd speelde. Later op de dag staat in de Bundsliga Eintracht Frankfurt-RB Leipzig nog op het programma (aftrap om 18.30 uur).

