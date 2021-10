Marten de Roon heeft Atalanta zaterdag op de valreep voor een nederlaag behoed in de Serie A. De Nederlander schoot diep in blessuretijd de gelijkmaker binnen tegen Lazio: 2-2.

Het was de tweede keer dat Lazio een voorsprong uit handen gaf in Bergamo. Pedro opende in de achttiende minuut de score in de rebound, waarna Duvan Zapata op de slag van rust de gelijkmaker aantekende door de bal vanuit een lastige positie in de verre hoek te schieten.

Ciro Immobile leek Lazio een kwartier voor tijd de overwinning te bezorgen na een ijzersterk uitgevoerde counter, maar De Roon bracht daar in de vierde minuut van de blessuretijd verandering in. De middenvelder aarzelde geen moment toen hij de bal in zijn voeten kreeg na doorkoppen van Merih Demiral en schoot in één keer raak in de verre hoek.

Voor De Roon is het zijn eerste treffer van het seizoen. De 27-voudig international, die de eerste vier wedstrijden van het seizoen miste door een schorsing, maakte tegen Lazio net als zijn voorgaande optredens in de Serie A de negentig minuten vol. Ook Teun Koopmeiners deed de hele wedstrijd mee.

Atalanta bleef voor het vierde duel op rij zonder nederlaag in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini heeft nog altijd een punt meer dan nummer zes Lazio en staat vijfde.

Nummer zeven Juventus speelt om 18.00 uur nog een uitwedstrijd tegen Hellas Verona.

Marten de Roon was goud waard voor Atalanta. Marten de Roon was goud waard voor Atalanta. Foto: Getty Images

