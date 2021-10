MVV baalt van de rellen van afgelopen vrijdag in de derby tegen Roda JC. Nadat fans over en weer vuurwerk naar elkaar hadden gegooid in Stadion De Geusselt, werd de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie na ruim veertig minuten spelen definitief gestaakt.

"Weken is toegeleefd naar deze wedstrijd om er een groot voetbalspektakel van te maken. Door vrijwilligers, personeel, spelers, staf en supporters", aldus een woordvoerder van MVV. "Het beloofde een geweldige feestelijke avond te worden. Totdat een groepje van rond de 25 kwaadwillende aanwezigen over en weer het voor 6.500 welwillende supporters hebben verbruid."

Scheidsrechter Joey Kooij legde de Limburgse derby in de 42e minuut stil toen supporters van beide clubs vuurwerk naar elkaar gooiden. Ook probeerden fans de confrontatie met elkaar te zoeken. Op last van de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, werd het duel vrijdagavond niet meer hervat.

De mobiele eenheid (ME) kwam het veld op om de orde in Stadion De Geusselt te herstellen. Daarbij werden rake klappen uitgedeeld. Tien relschoppers werden aangehouden. Er raakten acht personen gewond, onder wie zes politieagenten.

'Dit werd een drama'

MVV zegt in gesprek te zijn met de KNVB, de gemeente Maastricht en politie en justitie hoe de rellen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het is nog niet duidelijk wanneer het restant van de wedstrijd wordt uitgespeeld en of daar supporters welkom zijn. Het stond 0-0 toen arbiter Kooij het duel in Maastricht stillegde.

Burgemeester Penn-te Strake sprak haar afschuw uit over de ongeregeldheden op de tribunes. "Wat er vanaf de 42e minuut gebeurde, tart elke verbeelding. Voetbal moet een feest zijn, dit werd een drama."

"De veiligheid in het stadion kon niet langer worden gegarandeerd. Ik vind het heel spijtig voor de overgrote meerderheid van de fans die er een feestje van wilden maken, maar door de aanhoudende acties van de relschoppers moest er ingegrepen worden."

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat een wedstrijd ontsierd werd door supportersgeweld. Eerder liep het uit de hand bij de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse en ook bij FC Groningen-Vitesse en FC Utrecht-RKC ging het mis. De KNVB formeerde daarop een werkgroep met alle clubs en het Supporterscollectief.

Maandag komen de KNVB, politie, burgemeesters en justitie voor een spoedoverleg bijeen om het supportersgeweld te bespreken. Vrijdag volgt er nog een gesprek tussen demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en de KNVB. Die bijeenkomst stond al gepland.