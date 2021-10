Het ontslag van trainer Ronald Koeman heeft niet voor het gewenste schokeffect gezorgd bij FC Barcelona. De Catalanen speelden zaterdag ondanks een doelpunt van Memphis Depay gelijk tegen laagvlieger Deportivo Alavés: 1-1. Real Madrid won dankzij twee doelpunten van Vinícius Júnior met 1-2 van Elche en gaat aan kop in La Liga.

De 58-jarige Koeman moest woensdagavond na de 1-0-nederlaag bij Rayo Vallecano het veld ruimen bij het kwakkelende FC Barcelona, maar interim-trainer Sergi Barjuán kon de Spaanse grootmacht in een paar dagen tijd niet naar een overwinning leiden.

Memphis zette Barcelona vlak na rust wel op voorsprong in Camp Nou door doelman Antonio Sivera kansloos te laten met een fraai afstandsschot in de verre hoek, maar de gelijkmaker was drie minuten later al een feit. Luis Rioja ontsnapte aan de aandacht van de defensie, omspeelde Marc-André ter Stegen en rondde simpel af.

In de 59e minuut was Memphis nog dicht bij de winnende treffer, maar hij tikte de bal op de paal. Extra tegenvaller voor FC Barcelona was de uitvalbeurt van Sergio Agüero, die zich aan het einde van de eerste helft geblesseerd moest laten wisselen. De ziekenboeg bij FC Barcelona zit al aardig vol, met onder anderen Frenkie de Jong, Pedri, Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Sergi Roberto.

Memphis, die zijn vijfde doelpunt van het seizoen maakte, speelde de hele wedstrijd tegen Alavés. Luuk de Jong zat negentig minuten op de bank bij Barcelona, dat met zestien punten in de middenmoot blijft hangen.

De geplaagde Catalanen moeten zich snel zien op te richten van deze nieuwe teleurstelling, want dinsdag staat in Oekraïne de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev op het programma. Het lijkt erop dat Sergi dan ook nog voor de groep staat. FC Barcelona wil Xavi naar verluidt aanstellen als definitieve opvolger van Koeman, maar de vraag is of Al Sadd de Spanjaard laat gaan.

Real Madrid weer aan kop door nipte zege

Eerder op de dag boekte Real Madrid een 1-2-overwinning bij Elche CF. Bij afwezigheid van de geblesseerde clubtopscorer Karim Benzema opende Vinícius al in de 22e minuut de score voor de bezoekers. De linksbuiten werd op maat bediend door Mariano Díaz en schoot de bal keurig in de verre hoek: 0-1.

Na een tweede gele kaart voor Elche-speler Raúl Guti verdubbelde Real een kwartier voor tijd de voorsprong tegen de laagvlieger uit La Liga. Luka Modric zette Vinícius alleen voor de keeper en vanuit een moeilijke hoek wipte de Braziliaan de bal in het doel.

In de slotfase werd het alsnog spannend door de aansluitingstreffer van Pere Milla, die profiteerde van een fout van Toni Kroos. Uiteindelijk bleven de bezoekers overeind en werd de koppositie in de wacht gesleept.

Real heeft evenveel punten als Real Sociedad, maar staat op doelsaldo boven de Basken (+14 om +7). Sevilla kwam later op de dag nog op gelijke hoogte met beide clubs door de thuiswedstrijd tegen Osasuna te winnen: 2-0.

