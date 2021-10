Arsenal heeft zijn opmars in de Premier League zaterdag voortgezet met een 0-2-zege op Leicester City. De ploeg uit Londen is in alle competities al twee maanden ongeslagen.

Sinds de 5-0-afstraffing tegen Manchester City op 28 augustus is Arsenal heel september en oktober zonder nederlaag doorgekomen. De ploeg van trainer Mikel Arteta boekte in die twee maanden acht zeges en twee gelijke spelen.

Tegen Leicester kwam Arsenal vroeg op een comfortabele voorsprong. Al in de zesde minuut kopte verdediger Gabriel raak uit een hoekschop van Bukayo Saka. Middenvelder Emile Smith Rowe profiteerde in de achttiende minuut van zwak verdedigen van Leicester en maakte er 0-2 van.

Leicester was met een prachtige vrije trap van James Maddison vlak voor rust nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar Arsenal-doelman Aaron Ramsdale bracht via de lat fraai redding. De 23-jarige keeper blonk ook in de tweede helft uit met een serie knappe reddingen.

Door de reeks van goede resultaten komen de Champions League-plaatsen in zicht voor Arsenal. De Londenaren staan voorlopig vijfde in de Premier League, al moet de concurrentie dit weekend nog in actie komen.

Later op de dag staan onder meer Newcastle United-Chelsea, Liverpool-Brighton & Hove Albion, Manchester City-Crystal Palace (16.00 uur) en Tottenham Hotspur-Manchester United (18.30 uur) op het programma.

