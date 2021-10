Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat komende vrijdag met de KNVB in gesprek over supportersgeweld. Vrijdagavond vielen er acht gewonden bij de gestaakte wedstrijd MVV-Roda JC, enkele dagen eerder stapte Feyenoord-directeur Mark Koevermans op wegens intimidaties door hooligans.

Het gesprek tussen Grapperhaus en de KNVB stond al langer gepland. Het gaat om een regulier overleg, laat een woordvoerder van het ministerie weten. De geplande bijeenkomst is echter actueler geworden door het wangedrag van supporters in de afgelopen weken.

Het departement verwijst naar eerdere uitspraken van Grapperhaus naar aanleiding van de incidenten rond Koevermans. De bewindsman wil een lik-op-stukbeleid voeren en "misdadigers" meteen aanpakken.

De politie meldde zaterdag dat zes agenten en twee stewards van Roda JC gewond zijn geraakt bij rellen tijdens MVV-Roda JC. Tien relschoppers zijn aangehouden. Er wordt een strafrechtelijk onderzoek naar de ongeregeldheden gestart.

Zeven hooligans zitten zaterdag nog vast. Het gaat om zes inwoners van Maastricht in de leeftijd van 19 tot 50 jaar en een 24-jarige man uit het Belgische Maasmechelen. Met behulp van camerabeelden hoopt de politie de komende dagen meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

De agenten van de Mobiele Eenheid (ME) raakten gewond doordat relschoppers buiten het stadion met onder meer stoelen en borden gooiden. Eén agent moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

44 ME treedt hard op na ongeregeldheden bij MVV-Roda JC

KNVB wil nog niet nadenken over weren van uitsupporters

De KNVB vindt het na de incidenten nog te vroeg om na te denken over het weren van uitsupporters in het betaalde voetbal. Onlangs kondigde de bond al extra maatregelen aan om de ongeregeldheden in het betaalde voetbal aan te pakken. Sinds de terugkeer van supporters in de stadions na de coronacrisis ging het bij meerdere duels mis.

De KNVB stelde hogere straffen in het vooruitzicht en wil eerder overgaan tot staken bij wangedrag van fans. Daarnaast is het weren van uitsupporters een optie als het aantal incidenten niet kleiner wordt.

"Ik verwijs op dit moment naar die aanpak. Er is nu één wedstrijd gestaakt, maar het is nog te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over nadere maatregelen zoals het weren van uitsupporters", zegt een woordvoerder van de KNVB zaterdag. "Ik verwacht daar in ieder geval dit weekeinde geen besluit over."

De wedstrijd in Maastricht werd na ruim veertig minuten bij een 0-0-stand beëindigd wegens ongeregeldheden. De twee supportersgroepen gooiden vuurwerk naar elkaar en er braken rellen uit. De ME voerde vervolgens charges uit.

De gemeente Maastricht en MVV komen later op zaterdag met een persbericht. Het is nog onduidelijk wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld.

Supporters van MVV steken vuurwerk af in De Geusselt. Supporters van MVV steken vuurwerk af in De Geusselt. Foto: Pro Shots

