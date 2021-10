Lionel Messi werd vrijdagavond in de met 2-1 gewonnen wedstrijd van Paris Saint-Germain tegen Lille OSC al in de rust gewisseld omdat hij hinder had van zijn bovenbeen. De inzetbaarheid van de vedette in het Champions League-duel met RB Leipzig op woensdag is nog twijfelachtig.

De wissel van Messi veroorzaakte onduidelijkheid doordat de Argentijn ogenschijnlijk nergens last van leek te hebben. De voormalige vedette van FC Barcelona heeft nog altijd niet weten te scoren in de Ligue 1.

"Of Lionel geblesseerd is? Nee, zo zou ik het niet willen noemen", zei trainer Mauricio Pochettino. "In overleg met de dokter is hij er uit voorzorg uit gehaald. We hopen zo dat hij tegen Leipzig weer mee kan spelen." De 34-jarige Messi ondervindt al langere tijd enige hinder van de spierkwetsuur.

Met Messi slechts drie kwartier op het veld boekte PSG een moeizame thuiszege op de regerend kampioen van Frankrijk. Met tien zeges uit twaalf duels staat de miljoenenploeg uit de hoofdstad ruim bovenaan in de Ligue 1.

"Het is geen toeval dat de ploeg zo sterk terugkwam van een achterstand", oordeelde Pochettino. "We bleven kalm ondanks de tegenslag en hielden vertrouwen in eigen kunnen."

Ook in de Champions League is PSG koploper. Met zeven punten uit drie duels staan de Fransen bovenaan in groep A. Met drie treffers is Messi in het miljoenenbal wel op dreef.

RB Leipzig-PSG begint woensdag om 21.00 uur.