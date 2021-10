Al Sadd, de huidige club van Xavi, heeft vrijdag in een statement benadrukt dat de Spaanse trainer een contract tot 2022 bij de Qatarese club heeft. Xavi zou na het ontslag van Ronald Koeman in de nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona staan.

"In reactie op de verhalen die de ronde doen, stelt de leiding van Al Sadd dat Xavi hier een contract voor twee jaar heeft en volledig gefocust is op de komende wedstrijden, om de koppositie te behouden en de titel te verdedigen", schrijft de club in een kort statement.

Spaanse media meldden dat de overgang van Xavi van Al Sadd naar FC Barcelona al grotendeels rond is, maar Barcelona-voorzitter Joan Laporta wilde vrijdag nog niet bevestigen dat Xavi op weg terug is naar Camp Nou. Wel sprak de preses lovende woorden over de oud-middenvelder.

Xavi zou de gedroomde opvolger zijn van Koeman, die woensdagavond werd ontslagen door FC Barcelona, dat met 1-0 verloor bij Rayo Vallecano. Xavi werd al vaker benaderd, maar toen vond hij de tijd er telkens niet rijp voor. Eerder dit seizoen zette hij de deur echter op een kier.

Tot de aanstelling van een nieuwe trainer heeft voormalig Spaans international Sergi Barjuán als interim-coach de leiding bij de Catalaanse club. De oud-verdediger had het tweede elftal onder zijn hoede.