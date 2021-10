Koploper Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Lille OSC in de Ligue 1 ternauwernood gewonnen. De Parijzenaars stonden twintig minuten voor tijd nog met 0-1 achter tegen de landskampioen, maar wonnen met 2-1.

Ligue 1-topscorer Jonathan David zette Lille na een half uur verrassend op voorsprong in het Parc des Princes, waar Georginio Wijnaldum weer eens een basisplek had. De dertigjarige middenvelder moest de laatste tijd genoegen nemen met een reserverol en gaf onlangs tijdens de interlandperiode aan "te moeten wennen" aan die status.

Trainer Mauricio Pochettino, die tegen Lille niet kon beschikken over de zieke Kylian Mbappé, besloot halverwege verrassend genoeg om sterspeler Lionel Messi te wisselen voor Mauro Icardi. Het is niet bekend waarom de Argentijn naar de kant werd gehaald. Messi, die nog op zijn eerste competitietreffer van het seizoen wacht, kampte in de aanloop naar het duel wel met lichte spierklachten.

De gelijkmaker tegen Lille liet lang op zich wachten, maar viel in de 74e minuut alsnog. Ángel Di María bediende Marquinhos vanaf de achterlijn met een lob en de volledig vrijstaande Braziliaan schoot van dichtbij in het dak van het doel.

Twee minuten voor tijd zorgde Di María hoogstpersoonlijk voor de winnende treffer na een fraai een-tweetje met Neymar. Wijnaldum was op dat moment al gewisseld; de 83-voudig international werd zes minuten voor tijd vervangen door Julian Draxler.

Paris Saint-Germain heeft nu 31 punten uit twaalf wedstrijden en gaat daarmee fier aan kop in Frankrijk. Naaste belager RC Lens heeft tien punten minder, maar speelt zaterdagavond nog een uitwedstrijd tegen het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz.

Matchwinner Ángel Di María werd bedolven onder teamgenoten na zijn winnende treffer. Matchwinner Ángel Di María werd bedolven onder teamgenoten na zijn winnende treffer. Foto: Reuters

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Ligue 1