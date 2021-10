Trainers Jurgen Streppel (Roda JC) en Klaas Wels (MVV Maastricht) vinden het meer dan terecht dat de Limburgse derby in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond werd gestaakt. Aan het einde van de eerste helft werd het onrustig op de tribunes en moest de Mobiele Eenheid (ME) ingrijpen.

"Dit gaat nergens meer over. Als je ziet wat er de afgelopen weken is gebeurd in het betaald voetbal en nu hier. We zijn helemaal gek geworden", zei Streppel in een eerste reactie bij ESPN over het gedrag van de fans.

"De spelers gaan goed met elkaar om, de scheidsrechter floot goed en het was een hartstikke leuke wedstrijd. Dat dit gebeurt, is absurd."

Scheidsrechter Joey Kooij stuurde beide ploegen vlak voor rust naar de kleedkamers toen er vanuit beide supportersvakken vuurwerk op het veld was gegooid. Tijdens de wedstrijd werden de toeschouwers al door de stadionspeaker aangesproken vanwege het gooien van bekertjes bier.

Tijdens de onderbreking leek het alleen maar onrustiger te worden in De Geusselt, waardoor de ME in moest grijpen en rake klappen uitdeelde. Na een half uur werd besloten dat de wedstrijd niet meer zou worden hervat.

De ME moest ingrijpen bij MVV-Roda JC, dat na 42 minuten werd gestaakt. De ME moest ingrijpen bij MVV-Roda JC, dat na 42 minuten werd gestaakt. Foto: Pro Shots

'Dit is te belachelijk voor woorden'

Ook bij MVV-trainer Wels was er het volste begrip voor het besluit om niet verder te spelen. "Onderlinge rivaliteit brengt een extra dimensie en juich ik toe, maar het moet wel binnen de perken blijven. Je moet niet met vuurwerk of andere dingen naar elkaar gooien. Het is spijtig dat er nu op de rem moet worden getrapt."

Streppel vreesde voor de wedstrijd al voor ongeregeldheden op de tribunes in Maastricht, waar het thuis- en uitvak dicht bij elkaar zitten. "Als ik eerlijk ben, houd ik mijn hart ervoor vast", zei de Roda JC-trainer voor de wedstrijd bij ESPN. Na amper 45 minuten spelen kreeg hij gelijk.

"Het is zeer terecht dat de wedstrijd is gestaakt. Ik voel me niet veilig", bekende Streppel. "De spelers hebben dit nog nooit meegemaakt, want voor velen is het hun eerste derby. Nogmaals: ik heb er heel weinig woorden voor. Het is te belachelijk voor woorden."

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het gestaakte duel. "Uiteraard vinden wij het heel erg vervelend dat deze stap noodzakelijk was", zegt de KNVB in een korte verklaring. "Wij wachten nu de meldingsformulieren af en die zullen worden voorgelegd aan de aanklager. Vervolgens wordt ook gekeken wat er met het resterende gedeelte van de wedstrijd gebeurt."