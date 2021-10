Koploper FC Volendam heeft vrijdagavond dankzij Robert Mühren een ruime overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won door liefst vier doelpunten van de spits met 4-2 van laagvlieger FC Dordrecht. FC Emmen en De Graafschap boekten nipte zeges en ook FC Den Bosch won.

FC Volendam kwam na acht minuten nog verrassend op achterstand tegen Dordrecht. Mathis Suray maakte oog in oog met doelman Filip Stankovic geen fout, maar de thuisploeg richtte zich nog voor rust op. Mühren maakte er in de 23e minuut 1-1 van en benutte op slag van rust een strafschop in het Kras Stadion.

Twintig minuten na rust sloeg de spits opnieuw toe en een kwartier voor tijd tikte hij van dichtbij zijn vierde treffer binnen na een scherpe voorzet van Calvin Twigt. Met dertien treffers mag hij zich nu topscorer noemen in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen scoorde Mühren liefst 38 keer voor SC Cambuur.

Vlak voor de 4-1 pakte Volendam-verdediger Denso Kasius zijn tweede gele kaart door een domme overtreding bij het strafschopgebied van FC Dordrecht. Met tien man incasseerde de thuisploeg in de tachtigste minuut nog de 4-2 van Suray, die vanaf links raak schoot.

FC Dordrecht, dat voor het elfde competitieduel op rij zonder overwinning bleef, hoopte zich in Volendam juist te revancheren voor de pijnlijke uitschakeling van deze week in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De 'Schapenkoppen' verloren met 3-0 van Tweede Divisie-club Spakenburg.

FC Emmen klopt VVV-Venlo, late zege De Graafschap

Aan de Oude Meerdijk boekte FC Emmen, dinsdag verantwoordelijk voor de bekeruitschakeling van FC Volendam, de derde competitiezege op rij door VVV-Venlo opzij te zetten. Het duel eindigde in 1-0 door een treffer van spits Jeredy Hilterman, die in de 62e minuut raak kopte.

VVV-Venlo leed bij FC Emmen de derde competitienederlaag op rij. De Venlonaren, die vorig seizoen net als de Drenten uit de Eredivisie degradeerden, werden deze week bovendien na strafschoppen door NAC Breda uitgeschakeld in de KNVB-beker.

De Graafschap en ADO Den Haag stevenden in Doetinchem op een doelpuntloos gelijkspel af, maar de 'Superboeren' kwamen in de laatste minuut toch op voorsprong. Invaller Danzell Gravenberch benutte een strafschop na een overtreding van Jonathan Mulder. Het is het derde competitieduel op rij dat ADO niet scoort.

FC Den Bosch boekte een zwaarbevochten zege op Jong FC Utrecht: 2-1. De ploeg van trainer Jack de Gier leidde bij rust al met 2-0 door treffers van Roy Kuijpers en Mohamed Berte, waarna Ayman Sellouf in de 77e minuut de aansluitingstreffer voor de bezoekers maakte. Den Bosch bezet nu de dertiende plek.

Vrijdagavond stond ook de Limburgse derby tussen MVV Maastricht en Roda JC op het programma, maar de wedstrijd werd vlak voor rust gestaakt vanwege ongeregeldheden op de tribunes. Het bleef onrustig en de Mobiele Eenheid (ME) moest zelfs ingrijpen, waarna besloten werd om het duel niet meer te hervatten.

Stand in Keuken Kampioen Divisie 1. FC Volendam 13-30 (+17)

2. De Graafschap 13-26 (+7)

3. Excelsior 12-25 (+12)

4. FC Emmen 13-25 (+9)

