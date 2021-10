Het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen MVV Maastricht en Roda JC is vrijdagavond aan het einde van de eerste helft stilgelegd wegens ongeregeldheden op de tribunes. Het duel is voor minstens dertig minuten gestaakt.

Het gooien van vuurwerk vanuit beide supportersvakken was voor arbiter Joey Kooij aanleiding om het duel in Maastricht stil te leggen. Beide ploegen zijn teruggestuurd naar de kleedkamers en de wedstrijd zal niet binnen dertig minuten worden hervat.

Naast het gooien van vuurwerk zouden de fans door de stadionspeaker ook meerdere keren zijn aangesproken op het gooien van bier. Ook zouden supporters het veld op zijn gegaan.

Het wangedrag van supporters is de laatste weken een groot thema in het Nederlandse voetbal. Eerder deze maand liep het na de Gelderse derby NEC-Vitesse buiten het stadion uit de hand. Ook zorgde eerder dit seizoen het gedrag van fans voor oponthoud bij FC Groningen-Vitesse en FC Utrecht-RKC Waalwijk.

De tussenstand in De Geusselt op het moment van staken, in de 42ste minuut, was nog 0-0.

Voor de app-gebruikers: tik op bovenstaande tweet om de beelden vanuit De Geusselt te bekijken.