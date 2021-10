Ajax-middenvelder Zakaria Labyad wordt onderzocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij een vermeende mishandeling van een aannemer, zo wordt vrijdag bevestigd aan De Telegraaf en RTL Boulevard. Hij is inmiddels al verhoord door de recherche.

Het gaat om een zakelijk conflict dat in de zomer van 2020 escaleerde. De nu 28-jarige Labyad liet in de lente van dat jaar zijn huis verbouwen door een aannemer, maar later ontstond er onenigheid over de betaling van de klus. De Marokkaanse international zou niet tevreden zijn over het geleverde werk en weigerde de factuur volledig te betalen.

De aannemer besloot begin juli naar zijn huis in Blaricum te rijden, waar hij enige tijd tevergeefs op deuren en ramen zou hebben gebonkt. Op videobeelden, die in handen zijn van RTL Boulevard, zou te zien zijn dat de aannemer wordt ingesloten door een groepje mensen, naar verluidt familieleden van Labyad.

Later schijnt de profvoetballer zich bij hen hebben gevoegd. Er zouden klappen zijn gevallen en de aannemer claimt dat hij is bedreigd met een vuurwapen. Er werd op die dag 112 gebeld, maar de agenten ter plaatse hebben geen arrestaties verricht.

Beide partijen deden later alsnog aangifte: de aannemer wegens onder meer zware mishandeling en Labyad vanwege huisvredebreuk en bedreiging. De aangifte van de aannemer richt zich niet alleen op Labyad, maar ook op zijn vader.

Ajax wil niet reageren op de zaak

De advocaat van Labyad bevestigt het onderzoek in een verklaring aan De Telegraaf en RTL Boulevard. "Cliënt betreurt het dat de aannemer de media opzoekt voor een geschil dat reeds in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie en de rechtspraak, ook wat betreft de rol van de aannemer zelf tegen wie een aangifte loopt. De heer heeft hiermee kennelijk geen ander doel dan het beschadigen van de eer en goede naam van de cliënt."

Ook Ajax is op de hoogte van de kwestie, maar wil niet reageren op de zaak. De juridisch adviseur van het aannemersbedrijf zegt in een reactie aan De Telegraaf en RTL Boulevard op korte termijn contact te leggen met de Amsterdamse club.

Labyad staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij Ajax en speelde tot dusver 53 officiële duels voor de 35-voudig landskampioen. De oud-speler van PSV, Sporting CP, Vitesse, Fulham en FC Utrecht komt dit seizoen amper in de plannen van trainer Erik ten Hag voor en speelde nog maar één officiële wedstrijd: op 14 augustus tegen NEC.