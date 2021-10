De winterstop in de Bundesliga duurt volgend seizoen ruim twee maanden, zo heeft de organisatie van de Duitse competitie vrijdag bekendgemaakt. De reden voor de relatief lange onderbreking is het winterse WK van 2022 in Qatar.

De Bundesliga maakte als eerste grote Europese competitie bekend hoe het seizoen 2022/2023 er vanwege het WK in Qatar uit komt te zien. De eerste seizoenshelft eindigt op 13 november 2022 en de tweede helft van de competitie start op 21 januari 2023.

Het WK wordt normaal gesproken in de zomer gespeeld, maar vanwege de enorm hoge temperaturen in de zomermaanden in Qatar is het toernooi naar de winter verplaatst. Het WK staat van 21 november tot en met 18 december 2021 op het programma. Dat betekent dat de speelkalenders van vrijwel alle Europese competities moeten worden aangepast.

Zowel de Bundesliga als de 2. Bundesliga ligt vanwege het WK twee maanden stil in de winter. De competitie in de tweede klasse begint al op 15 juli 2022 en de hoogste divisie start op 5 augustus. De laatste speelronde van de Bundesliga's is op 27 en 28 mei 2023. Een week later (3 juni) wordt de bekerfinale gespeeld.

De KNVB heeft nog niet bekendgemaakt hoe het programma van de Nederlandse competities er volgend seizoen uitziet. Ook de Eredivisie krijgt vanwege het WK een langere winterstop dan normaal.

