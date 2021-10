PSV-trainer Roger Schmidt heeft de afgelopen dagen scherven moeten rapen in de spelersgroep na de afgang bij Ajax. De Eindhovenaren verloren zondag met 5-0 bij de Amsterdamse rivaal en kwamen daardoor verder op achterstand in de titelrace.

"We hebben paar dagen nodig gehad om de teleurstelling van afgelopen zondag te verwerken", aldus Schmidt vrijdag op zijn persconferentie. "Het enige dat we kunnen doen is ervan leren. Dat hebben we gedaan. We hebben analyses gemaakt en gekeken waar de fouten vandaan kwamen. Het was niet goed, maar we weten dat we beter kunnen."

PSV keek bij rust nog aan tegen een 1-0-achterstand, waarna Ajax in de tweede helft uitliep naar een 5-0-eindstand. Het was daarmee de grootste nederlaag ooit van PSV tegen de titelconcurrent uit Amsterdam.

Schmidt heeft zich de afgelopen dagen afgevraagd waar het fout ging. "Naar mijn idee hebben we zondag vrijwel nooit onze eigen speelstijl laten zien. Dat is de reden dat we maar een uur tegenstand hebben kunnen bieden."

De spelers van PSV stapten gedesillusioneerd van het veld na de afgang tegen Ajax. De spelers van PSV stapten gedesillusioneerd van het veld na de afgang tegen Ajax. Foto: ANP

'Laten zien dat we geleerd hebben'

PSV gaat zaterdag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente voor eerherstel. Volgens Schmidt belooft het een zwaar duel te worden. "FC Twente kent ook zijn ups en downs, maar presteert tegen sterke tegenstanders altijd goed", aldus de Duitse coach over de nummer zeven van de Eredivisie.

"Ze hebben van AZ en Vitesse gewonnen en speelden gelijk tegen Ajax. Dat zegt alles. Voor aanvallend ingestelde ploegen is het lastig spelen tegen FC Twente, dat voor het doel zeer efficiënt is. We moeten laten zien dat we geleerd hebben van de afgelopen weken door zelf efficiënter te zijn en minder doelpunten te incasseren."

PSV-FC Twente begint zaterdag om 16.30 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Na de nederlaag in Amsterdam heeft nummer twee PSV een achterstand van vier punten op Ajax.

