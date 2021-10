Ole Gunnar Solskjaer heeft met clublegende Sir Alex Ferguson gesproken over de crisis bij Manchester United. De Noorse manager staat na de 5-0-nederlaag onder hoogspanning bij de Engelse recordkampioen.

"Ik heb inderdaad met hem gesproken toen hij met Cristiano Ronaldo sponsorverplichtingen op de club had", zei Solskjaer vrijdag op zijn persconferentie. De 48-jarige oud-speler van de club wilde niet zeggen waar hij het met de Schot, die 27 jaar manager van Manchester United was, over sprak.

De positie van Solskjaer staat onder druk na de 5-0-nederlaag van afgelopen zondag tegen rivaal Liverpool. Het was voor Manchester United alweer de vierde competitieduel op rij zonder overwinning, waardoor 'The Red Devils' zijn afgezakt naar de zevende plaats in de Premier League.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen waren de verwachtingen van Manchester United nog hooggespannen. Na de terugkeer van Ronaldo en de komst van topverdediger Raphaël Varane werd de twintigvoudig landskampioen tot de titelfavorieten gerekend.

"Ik heb hier als speler heel slechte momenteel meegemaakt en ook als manager heb ik tegenslagen gekend", aldus een strijdvaardige Solskjaer. "Er zijn in elk geval twee of drie crises geweest sinds ik hier manager ben. Ik kan één ding zeggen: ik doe altijd mijn best en vecht altijd terug."

'We zijn bij elkaar gebleven'

In de Britse pers verschenen de afgelopen dagen verhalen dat enkele spelers twijfelden aan de trainerskwaliteiten van Solskjaer, maar volgens de Noor is daar niets van waar. "De spelers zijn echte professionals. We hebben veel respect voor elkaar. Als je kritiek krijgt, ga je met je teamgenoten de loopgraven in."

"In dit soort situaties gaat het altijd om het doorzetten van de moed, saamhorigheid en het zelfvertrouwen. Deze groep heeft dat gedaan. We zijn bij elkaar gebleven. Maar onze prestatie tegen Liverpool was onacceptabel. We moeten kijken waarom het ging zoals het ging."

Manchester United gaat zaterdag op bezoek bij Tottenham Hotspur (aftrap 18.30 uur). De ploeg van manager Solskjaer heeft na negen wedstrijden al acht punten minder dan koploper Chelsea.

