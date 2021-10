Trainer Julian Nagelsmann, die vanwege een coronabesmetting in quarantaine verblijft, schreeuwde het woensdag uit in zijn eigen woonkamer toen Bayern München in de DFB-Pokal met 5-0 te kijk werd gezet door Borussia Mönchengladbach. Toch tilt hij niet al te zwaar aan de pijnlijke nederlaag, de ruimste in 43 jaar.

"We zijn mensen en geen machines. We kunnen fouten maken en dat in combinatie met een goede tegenstander en een slechte dag voor ons, leidde tot drie goals in de eerste 21 minuten", zei de 34-jarige Nagelsmann vrijdag op een digitale persconferentie.

"We hebben gezien dat we kwetsbaar zijn, maar het is belangrijk om lessen te trekken uit deze wedstrijd. Het was historisch en we moeten de kritiek accepteren. Daar is geen twijfel over mogelijk."

Nagelsmann testte recent positief op het coronavirus en zit al anderhalve week thuis. "Ik schreeuwde hard en de buren vroegen zich vast af wat er aan de hand was. Maar we zijn ook maar mensen en we kunnen fouten maken en soms kunnen we er op een dag meer dan één maken."

Dinsdag hoopt Nagelsmann terug te keren langs de lijn. Bayern München neemt het dan in eigen stadion in de Champions League op tegen Benfica.

'Der Rekordmeister' wacht zaterdag eerst nog de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin, de aankomende tegenstander van Feyenoord in de Conference League.

