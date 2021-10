Volgens Feyenoord-trainer Arne Slot was de onrust bij zijn club deze week geen enorm item binnen de spelersgroep. Algemeen directeur Mark Koevermans kondigde woensdag zijn vertrek aan vanwege intimidaties en bedreigingen.

"Het was niet echt een enorm item binnen de spelersgroep hoor", zei Slot vrijdag op een persconferentie. "We weten waar we mee bezig zijn en proberen elke dag beter te worden. Afgelopen zondag hebben we gewonnen in Leeuwarden, wat ons een heel goed gevoel heeft gegeven."

"Dus ik moet heel eerlijk zeggen: het gevoel wat wordt geschetst is helemaal niet iets wat in de groep leeft. Ik heb het ook niet één keer besproken met de groep, wat er deze week gebeurd is. Nee, absoluut niet."

Slot benadrukte wel dat hij plezierig met Koevermans heeft samengewerkt. "Het vertrek van Koevermans is ook al langer bekend. Daar is destijds vast over gesproken door de spelers. Ik vermoed nu ook wel, maar ik heb niks anders gemerkt."

In september van dit jaar werden de ruiten van Koevermans' huis ingegooid. Daarnaast werd de afkorting RJK (Rotterdamse Jongeren Kern) op zijn voordeur gespoten, vermoedelijk door leden van de harde kern van de club. "Ik schrok meer van wat er destijds is gebeurd", vervolgde Slot.

"Dat Mark daardoor nu moet stoppen, is ontzettend vervelend. Daar is al heel veel over gezegd, ik heb er ook al iets over gezegd. Maar dat ik er met afschuw naar kijk, moge duidelijk zijn. Alle woorden die je daarvoor kunt gebruiken, zijn gebruikt."

Slot gaf spelers meerderde vrije dagen voor derby tegen Sparta

Slot sprak van een rustige week. De spelers kregen deze week meerdere vrije dagen en pas donderdag werd de training hervat. Dat er een derby aanstaande is, zei Slot niet zoveel.

"Voor mij is het niet heel veel meer dan een duel met mijn oud-werkgever, dat derbygevoel vind ik niet zo belangrijk", aldus de trainer, die op zijn hoede is voor het elftal van trainer Henk Fraser.

"Het karakter van de trainer zie je echt terug in de ploeg. Hoe moeilijker het wordt, hoe harder ze ervoor gaan werken en hoe gevaarlijker Sparta wordt. Ze geven nooit op. Ik heb eens met 4-0 voor gestaan en toen werd het nog 4-4."

Sparta-Feyenoord begint zondag om 12.15 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom.

