Clubicoon Xavi lijkt de ontslagen Ronald Koeman te gaan opvolgen als trainer van FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta erkent dat hij al gesproken heeft met de oud-speler van de club. Volgens verschillende Spaanse media is er al een akkoord tussen FC Barcelona en de voormalig middenvelder, die momenteel trainer is van het Qatarese Al Sadd.

"Xavi zit in een heel interessant proces", aldus Laporta vrijdag op zijn persconferentie. "Ik heb heel goede referenties van mensen die dicht bij hem staan en die hem beter kennen dan ik. Ik heb al heel vaak met hem gesproken, we zijn vrienden van elkaar. Mijn mening over hem is heel positief."

Laporta gaf bovendien toe dat hij Xavi na het afgelopen seizoen wilde aanstellen als trainer van FC Barcelona. Pas toen duidelijk werd dat de clubicoon, die van 1998 tot 2015 liefst 767 wedstrijden voor 'Barça' speelde, afzag van de overstap, mocht Koeman nog een seizoen aanblijven.

"Ik heb met Xavi en andere mensen enkele zaken geanalyseerd en toen ben ik tot de conclusie gekomen om Koeman het vertrouwen te geven. We hadden het toen kunnen doen, maar de omstandigheden waren ingewikkelder dan nu. We dachten dat dit het beste was."

"Maar ik heb altijd gezegd dat Xavi op een dag Barça zal coachen. Ik weet alleen niet wanneer. Maar de berichten over hem zijn erg goed. Hij is iemand die leeft voor het voetbal en hoort bij Barcelona. Mijn relatie met hem is ook erg goed. We zullen zien hoe het zich ontwikkelt. Hoe vaak we het ook over Xavi hebben, ik blijf gereserveerd."

Xavi nam in 2015 afscheid van FC Barcelona. Foto: Getty Images

'Barcelona al persoonlijk rond met Xavi'

Verschillende Spaanse media meldden donderdag al dat FC Barcelona een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Xavi om per direct coach te worden in Camp Nou. De club zou in onderhandeling zijn met Al Sadd, waar de Spanjaard nog over een tweejarig contract beschikt.

Xavi wilde donderdag bij zijn huidige club niet reageren op geruchten over het trainerschap bij FC Barcelona. "Ik ben op dit moment met al mijn aandacht bij mijn club Al Sadd", zei hij. "Ik kan dus nergens anders over praten."

Koeman werd woensdagavond na de nederlaag tegen Rayo Vallecano (2-0) ontslagen als trainer van FC Barcelona. De Nederlandse coach werd verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten van de 26-voudig landskampioen, die momenteel negende in La Liga staat.

Sergi Barjuán, de coach van het tweede elftal, neemt voorlopig de honneurs waar bij FC Barcelona. De Spaanse grootmacht komt zaterdag weer in actie in La Liga, als Deportivo Alavés op bezoek komt in Camp Nou.