FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta is achteraf van mening dat hij Ronald Koeman eerder had moeten ontslaan als trainer van de Catalaanse club. De Nederlander kreeg nog wat langer de tijd wegens enkele overwinningen, maar de situatie was volgens Laporta eigenlijk al onhoudbaar.

"Misschien hadden we Koeman eerder moeten ontslaan, en daar neem ik de verantwoordelijkheid voor. We versloegen Dynamo Kiev met 1-0 en Valencia met 3-1, maar de situatie was onhoudbaar. We dachten dat hij steun nodig had, maar we waren aan het afglijden", zei Laporta vrijdag op een persconferentie.

De 58-jarige Koeman werd woensdagavond ontslagen als trainer van FC Barcelona. De nederlaag op bezoek bij Rayo Vallecano (1-0) werd de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal uiteindelijk fataal. Koeman stond al lange tijd flink onder druk vanwege de matige resultaten.

"Koeman zei dat hij het begreep en dat dit nu eenmaal gebeurt in het voetbal. De gesprekken over zijn definitieve contractontbinding verlopen voorspoedig en we zullen zijn arbeidsovereenkomst respecteren", vervolgde Laporta. Koeman krijgt naar verluidt nog 12 miljoen euro mee.

Ronald Koeman begon in augustus 2020 als trainer van FC Barcelona. Ronald Koeman begon in augustus 2020 als trainer van FC Barcelona. Foto: AP

Laporta: 'Wij vonden dat we moesten ingrijpen'

Koeman kreeg Barcelona dit seizoen niet aan de praat, maar won vorig seizoen wel de Copa del Rey. "Daar willen we hem voor bedanken. Dat hij nu is ontslagen, is het gevolg van de laatste resultaten. De situatie was niet meer om te keren en wij vonden dat we moesten ingrijpen."

Sergi Barjuán is op interim-basis de opvolger van Koeman. Hij komt over van het tweede elftal van Barcelona. Xavi staat naar verluidt op poleposition in de strijd om de vacante positie. Laporta zei op zijn persconferentie dat clubicoon Xavi ooit de coach van Barcelona zal zijn.

Koeman was in Camp Nou bezig aan de elfde klus in zijn trainersloopbaan. Eerder stond hij aan het roer bij Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en het Nederlands elftal.