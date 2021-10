Een deel van het Union Berlin-stadion moet dicht tijdens de Conference League-wedstrijd van volgende week donderdag tegen Feyenoord. De UEFA heeft de Duitse club vrijdag een straf gegeven vanwege racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen Maccabi Haifa (3-0) van 30 september.

Een groep Duitse Maccabi Haifa-fans werd tijdens de Conference League-wedstrijd tussen Union Berlin en Maccabi Haifa in Duitsland het slachtoffer van antisemitische beledigingen. De Berlijnse politie besloot ook een onderzoek te starten naar een Union-aanhanger die een Israëlische vlag in brand probeerde te steken.

De UEFA startte een onderzoek naar de beledigingen en deelde vrijdag een straf uit aan Union Berlin. De Duitse club moet tijdens de volgende thuiswedstrijd in de Conference League (tegen Feyenoord) een deel van het stadion afsluiten en op die plek een doek met de tekst '#NoToRacism' ophangen.

Union Berlin-Feyenoord begint donderdag om 21.00 uur en wordt gespeeld in het Olympiastadion. Het is een beladen wedstrijd, vooral vanwege de ongeregeldheden van vorige week in Rotterdam. De avond voor het duel vielen hooligans een horecagelegenheid binnen waar de clubleiding van Union Berlin zat.

De politie hield rond de wedstrijd (3-1-overwinning voor Feyenoord) 75 mensen aan, onder wie een groep van bijna 60 Union Berlin-fans die in de wijk Lombardijen uit zou zijn geweest op een confrontatie met supporters van Feyenoord. De club uit Rotterdam heeft ruim vijfduizend kaarten voor het uitduel met Union Berlin verkocht.