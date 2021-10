De Oranjevrouwen spelen op maandag 29 november in Den Haag een oefenwedstrijd tegen Japan. Nederland speelt drie dagen eerder nog een uitwedstrijd tegen Tsjechië in de WK-kwalificatiereeks.

De ploegen troffen elkaar voor het laatst op het WK van 2019 in Frankrijk. Oranje won in de achtste finales met 2-1. Lieke Martens maakte toen beide doelpunten. In de WK-kwalificatiereeks staat Oranje na vier duels bovenaan in een groep met IJsland, Tsjechië, Belarus en Cyprus.

Donderdag werden de tegenstanders van de Oranjevrouwen voor het EK van de volgende zomer bekendgemaakt. Nederland werd bij de loting in Manchester gekoppeld aan Zweden, Rusland en Zwitserland.

De ploeg van bondscoach Mark Parsons was bij de loting groepshoofd en ontliep daardoor Duitsland, Frankrijk en gastland Engeland, dat wordt geleid door voormalig Oranjebondscoach Sarina Wiegman.

Oranje is titelverdediger op het EK. In 2017 wist Nederland onder Wiegman het toernooi in eigen land te winnen.