Monterrey heeft in de nacht van donderdag op vrijdag de CONCACAF-Champions League gewonnen. De Mexicaanse club van Vincent Janssen was in de finale met 1-0 te sterk voor Club América.

Rogelio Funes Mori maakte in de negende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. De dertigjarige aanvaller tikte bij de tweede paal een voorzet binnen. Het doelpunt werd nog enkele minuten nagekeken vanwege vermeend buitenspel, maar het bleek een geldige goal.

Janssen begon in Guadalupe op de bank bij Monterrey, maar viel een kwartier voor tijd in als vervanger van Funes Mori. De 27-jarige Nederlander kreeg een paar minuten later nog een flinke kans op de 2-0, maar zijn inzet werd op het laatste moment geblokt.

De CONCACAF-Champions League is het belangrijkste toernooi voor clubs in Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika. Monterrey, dat voor de vijfde keer won, kwalificeerde zich met de titel voor het WK voor clubteams. Het prestigieuze toernooi wordt begin volgend jaar gehouden in de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor Janssen was het de eerste keer dat hij de CONCACAF-Champions League wist te winnen. De spits verruilde in de zomer van 2019 Tottenham Hotspur voor Monterrey. Hij tekende toen een langdurig contract in Mexico. In Nederland speelde Janssen voor Almere City en AZ.